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صحيفة زمان التركية: "أردوغان" يصدر 191 قرار اعتقال خلال 24 ساعة

الخميس، 06 فبراير 2020 12:29 م
صحيفة زمان التركية: "أردوغان" يصدر 191 قرار اعتقال خلال 24 ساعة اردوغان
كتب:محمد إسماعيل

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قالت صحيفة زمان التركية المعارضة، إن السلطات التركية، أصدرت، 191 قرار اعتقال لأشخاص خلال 24 ساعة فقط أغلبهم بتهمة الصلة بحركة الخدمة والتعامل مع مؤسساتها المصادرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه صدرت قرارات إعتقال بحق 53 شخصا فى أنقرة بتهمة الإنتماء لحركة الخدمة، وقرارات ضبط وإحضار بحق 50 شخصا في مدينة قونية، وقرارات إعتقال بحق 54 شخصا في مدينة إزمير من بينهم تجار ورجال أعمال.

وقالت الصحيفة: في الوقت نفسه صدرت قرارات اعتقال بحق 24 شخصا في مدينة باليكسير ضمن الحملات الأمنية ضد شخصيات عاملة في مؤسسات قضائية ومؤسسات عقابية.

واستهدفت الحملة الأمنية –بحسب الصحيفة المعارضة - التي شهدتها مدينة أنقرة استهدفت مجلس البحث العلمي والتكنولوجي (TÜBİTAK)، حيث أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 21 موظفا، من بينهم ثمانية موظفين حاليين في مجلس البحث العلمي والتكنولوجي و7 آخرين تم فصلهم وموظف حالي في شركة الصناعات الإلكترونية الجوية (HAVELSAN).، إضافة إلى جامعة العلوم الطبية (GATA)، إذ أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 32 عاملا بالجامعة من بينهم 3 أساتذة جامعيين و8 معيدين و5 أساتذة مساعدين وطبيب وأربعة أشخاص متقاعدين من بينهم أستاذان جامعيان ومعيد وأستاذ مساعد، وشكل الأطباء النسبة المتبقية من الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

أما حملة الاعتقالات في مدينة قونية فشملت أشخاص يُزعم أنهم على صلة بالقوات المسلحة التركية.

وكانت الحملة الأمنية في إزمير انطلقت ضد التجار ورجال الأعمال بسبب بلاغات ضد هؤلاء الأشخاص وزيادة في حساباتهم المصرفية وأدلة لا مرجعية قانونية لها كالانتماء لنقابات وجمعيات تم إغلاقها بموجب مراسيم الطوارئ.

وفي باليكسير، انطلقت الحملة الأمنية ضد أشخاص يتألف غالبيتهم من عاملين في مؤسسات قضائية وعقابية، حيث تبين أن السلطات التركية أصدرت قرارات اعتقال بحق 24 شخصا آخرين.

 

 


تركيا

الخدمة

اردوغان

فتح الله جولن

انقلاب تركيا

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