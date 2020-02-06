صحة الدقهلية تستدعى شركة الصيانة لإصلاح مصعد الغسيل الكلوي بمنية النصر

الدقهلية شريف الديب

أكد المركز الإعلامي لمديرية الصحة بالدقهلية، والخاص بشكوي المرضي من تعطل المصعد الخاص بمبنى الغسيل الكلوي، أنه فور تعطل المصعد الخاص بمبنى الكلى القديم، تم التواصل مع الشركة المسئولة عن الصيانة، وحضر الفنى فورا وتم تقييم العطل وتبين انه يحتاج إلى تغيير قطع غيار خاصة بالمصعد، وجارى توفيرها بمعرفة الشركة وجارى الإصلاح والتأكد من أمان وسلامة المصعد، وتم التواصل مع المرضى المتواجدين بالمركز وتم توفير البدائل لحمل المرضى المحتاجين للحمل إذا اقتضى أمر.

وقد اشتكى القارئ حمدى الرومى من المترددين على مستشفى منية النصر بالدقهلية عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع من تعطل المصعد الخاص بمبنى الغسيل الكلوى، دون وجود حل من المسئولين برغم عدد كبير من الشكاوى.

وأكد القارئ، أنهم يعيشون فى معاناة يومية ومرضاهم بسبب نقل المرضى على الأسرة عبر السلم، ما يعرض بعض الحالات فى معظم الأوقات إلى السقوط.

وناشد القارئ بسرعة حل المشكلة رأفاة بحال المرضى.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسيعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".