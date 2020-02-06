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"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الخميس، 06 فبراير 2020 06:06 م
"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور سوق الفاكهة - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 6 - 2- 2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة ، وبحسب ما أعلنت  شعبة الخضروات و الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار فى السوق وذلك فى ظل زيادة الانتاج المحلى من بعض السلع و الأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية  . 
 
وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الطماطم شهدت استقرارا بين 2 –.5 جنيهات، بينما انخفضت أسعار البطاطس تتراوح بين 2.5- 3.5جنيها مقابل 4.5 امس ، و انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 -10جنيها، مقابل 9-13 جنيها امس، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 4-7جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 6جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 6-9جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 8-12 جنيها. 
 
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات و الفاكهة ، بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها ، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها ، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات . 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
 

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