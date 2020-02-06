سقوط عصابة لسرقة المواطنين بحجة استبدال العملات الأجنبية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

سقط في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، 3 متهمين كونوا عصابة تخصص نشاطها في ارتكاب حوادث النصب باستدراج الضحايا بحجة استبدال العملات الأجنبية بالعملات المصرية بأسعار أقل من السعر الرسمي، حيث شاركوا في النصب على بائع من محافظة البحيرة، واستدرجوه واستولوا منه على 78 ألف جنيه بعد استدراجه لمنطقة في مدينة القرنة بسيارة ميكروباص، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة القرنة يفيد بتلقيه بلاغًا من بائع من محافظة البحيرة يفيد بقيام مجهولين باستدراجه لمنطقة في المدينة، بحجة تبديل مبالغ مالية له بالعملة الأجنبية، واستولوا منه على مبلغ 78 ألف جنيه، وتعدوا عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وأصيب بطعنة في جسده وفروا هاربين، وتوجه قبل العلاج من إصابته لمقر مركز الشرطة لتحرير محضر لاستعادة أمواله.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حمدي هاشم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ورجال مباحث مركز شرطة القرنة، لمعرفة هوية المتهمين وضبطهم، وأسفرت جهود الحملة عن تحديد المتهمين وهم 3 عناصر إجرامية كونوا عصابة تخصصت فى ارتكاب حوادث النصب باستدراج الضحايا بحجة استبدال العملات الأجنبية بالعملات المصرية بأسعار أقل من السعر الرسمى، وبتكثيف التحريات والتحقيقات وإعداد الأكمنة تمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم سيارة أجرة ميكروباص وهى المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وهاتف محمول خاص بالمجنى عليه.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأكدوا على اتفاقهم مع البائع لشراء مبلغ مالى بالعملية الصعبة، واستدرجوه لمنطقة خالية من السكان بمدينة القرنة لتنفيذ جريمتهم، وعندما استولوا منه على المبلغ المالى والهاتف بعد التعدى عليه بالضرب، قرروا إعادة المبلغ المالى لأسرة المجنى عليه بعد معرفتهم بأنه أبلغ رجال الشرطة ويجرى ملاحقتهم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.