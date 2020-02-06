سقوط عاطلين بعد مطاردتهما وبحوزتهما مواد مخدرة قبل بيعها على عملائهما بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

القى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة ويتخذان من مسكنهما وكرا لبيع المخدرات على عملائهما وضبط بحوزتهما 100 جرام حشيش و 1100 جنيه بعد مطاردة مع رجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد يورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها أن كلاً من، "م.ر.م" 22 سنة عاطل، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم 1974 لسنة 2016م السلام ثان " مقاومة سلطات و"م. ص.م"21 سنة عاطل مقيم بذات العنوان، يزاولان نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من المنطقة سكنهما مكاناً لتجارتهما الغير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان بمأمورية من قوة وحدة مباحث القسم، وأثناء ذلك استشعر المتهمان وصول القوات بالمنطقة سكنهما فحاولاً الفرار مستقلان دراجة بخارية ماركة هوجن سوداء اللون "بدون لوحات معدنية"، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد المتهم الأول والسقوط أرضاً ونتج عنه إصابة الأول ( بكسر بالساق اليسرى ) وتم نقله وإسعافه بمستشفى السلام العام، وضبط بحوزتهما المضبوطات التالية" كمية من الحشيش المخدر وزنت 100 جرام، مبلغ مالي 1100 جنيه، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفان المحمول للاتصال بعملائهما، والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.