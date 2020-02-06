سفير مصر ببكين يؤكد تضامن وثقة مصر فى فوز الصين بمعركتها ضد فيروس كورونا

بكين(أ ش أ)

أكد الدكتور محمد البدرى سفير مصر فى بكين تضامن وثقة مصر حكومة وشعبا مع الصين في معركتها ضد الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وقال البدرى - فى رسالة تضامن مع الشعب الصيني اليوم الخميس "نحن واثقون تماما من فوزكم في المعركة ضد كورونا، وأنكم قادرون على ذلك، فعلى مدى تاريخكم الطويل لم تعرفوا مطلقا الهزيمة، وتخرجون من معارككم منتصرين، واليوم لا يختلف عن أمس، وستحققون في النهاية الفوز في المعركة ضد هذا المرض، ونحن واثقون من ذلك".

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل رسالة تضامن وصداقة وأخوة إلى شقيقه الرئيس الصيني شي جين بينج أكد فيها ثقته في قدرة الصين على الفوز في هذه المعركة". وتابع السفير المصري "إننا واثقون من أن المعجزة الاقتصادية التي حققتموها وسطرتها جميع الكتب ستمتد إلى جميع المجالات، وستفوزن في النهاية في هذه المعركة" ضد فيروس كورونا الجديد".

وكانت وزارة الخارجية الصينية أمس الأربعاء، قالت إن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد"، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" –في تصريح اليوم خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت- إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولى، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية. وأضافت :"حتى ظهر اليوم الموافق 5 فبراير، قدمت حكومات 21 دولة، وهي مصر وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وكازاخستان وباكستان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمجر وبيلاروسيا وتركيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والجزائر وأستراليا ونيوزيلندا وترينيداد وتوباجو ومنظمة اليونيسيف، إمدادات إلى الصين للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، كما أعربت حكومات دول أخرى عن استعدادها للتبرع". وتابعت يينج :"التبرعات تتحدث عن تعاطف هذه الدول.. الصديق وقت الضيق.. أود أن أشكرهم جميعا، وستواصل الصين تبادل المعلومات وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى بطريقة مفتوحة وشفافة ومسؤولة لحماية صحة الشعب الصيني والإسهام في أمن الصحة العامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وأبرزت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم الأربعاء، تقديم مصر إمدادات ولوازم طبية لدعم جهود الصين لمكافحة الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد".

وذكرت الشبكة الإخبارية، تحت عنوان "الحكومة المصرية ترسل 10 أطنان إمدادات طبية"، أن مصر أرسلت الأحد الماضى 10 أطنان من الإمدادات واللوازم الطبية الضرورية لدعم جهود الصين فى مواجهة الفيروس.

وأضافت الشبكة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسل برقية إلى نظيره الصينى شى جين بينج أكد فيها ثقة مصر فى قدرة الصين على مكافحة واحتواء تفشى الفيروس.

وبثت الشبكة التليفزيونية الصينية لقطات مصورة للرئيسين السيسى وبينج خلال لقاء سابق بينهما، ولقطات للإمدادات الطبية المقدمة إلى الصين والتى تزينت بعلم مصر أثناء تفريغها من الطائرة.