رئيس هيئة النقل العام: تحويل الأتوبيسات من السولار للغاز يوفر 250 مليون جنيه

أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أن تحويل تشغيل الأتوبيسات من السولار للغاز سيوفر نحو 250 مليون جنيه للهيئة، موضحًا أن الهيئة يتبعها 322 خط أتوبيس، ولديها عدد 2500 أتوبيس .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

وقال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم توقيع عقد 120 أتوبيس غاز، وتوجد 31 أتوبيسًا تعمل بالغاز، ويتم ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة، متابعًا: "نجحنا في تحويل عربية من سولار لغاز، ما يوفر تكلفة نحو 100 ألف جنيه".

وأكد أن الهيئة تحتاج لدعم مالي حتى تقوم بكل مهامها وتحقق المستهدف والمطلوب، مشيرًا إلي أنه يتم صرف 1.7 مليار جنيه مرتبات وحوافز سنويًا من ميزانية الهيئة، وأوضح أن الهيئة لديها مشكلة في العمالة، حيث تضم 27 ألف عامل.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لتعظيم مواردها، وقامت في إطار ذلك بإنشاء 15 جراج تدخل موارد بمبلغ 3 ملايين جنيه سنويًا، ويتم البحث عن مصادر تمويل أخرى.

وأكد رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، ضرورة تفعيل فكرة التحصيل المسبق لثمن التذكرة حفاظًا علي موارد الهيئة، لافتًا إلي أن ذلك لا يضر بأي من العاملين والمحصلين ولن يتم المساس بهم.

وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، دعمها الكامل لمطالب واحتياجات هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية.