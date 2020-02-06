رئيس معمل الأغذية بجامعة الزقازيق: يساعد باحثى الشرقية والمحافظات المجاورة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى عبد الرحيم مدير المعمل المركزى للتربة والأغذية والأعلاف وأستاذ الكيمياء الحيوية بقسم الإنتاج الحيوانى بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، إن المعمل تأسس عام 2010 بعد أن طرحت وزارة التعليم العالى مشروعات تنافسية لتطوير المعامل المركزية بكليات الجامعات الحكومية وفازت الجامعة بمشروع تطوير المعمل المركزى للتربة والأعلاف والأغذية وتم تأهيله للاعتماد.

وأشار لـ"اليوم السابع" أن المعمل حصل على الاعتماد الدولى فى مجالات تحليل التربة والمياه وأغذية الإنسان والحيوانات فى 2012 كما حصل المعمل على شهادة الايزو 17025 الخاصة بجودة معامل التحاليل على المستوى الدولى وفى عام 2017 تكرر اعتماد المعمل دوليا فى عدد 48 اختبار تخص تحليل التربة ومياه الشرب ومياه الصرف الصحى وأغذية الإنسان والحيوانات الزراعية والحيوانات الأليفة.

وأضاف أن الاعتماد الدولى للمعمل تم فى 48 اختبار تخص مجالات تحليل عينات التربة والمياه بأشكالها المختلفة وأغذية الإنسان والحيوانات الزراعية والحيوانات المنزلية ويعد المعمل ميزة كبيرة وطفرة داخل جامعة الزقازيق لأنه بذلك يحتل مركزا متقدما بالنسبة للمعامل المنافسة ويعطى المعمل مساحات أوسع فى التعامل مع الباحثين فى مختلف المجالات الزراعية والطبية وشركات التصدير والاستيراد ومصانع الاعلاف والمزارع النباتية والحيوانية والشركات الزراعية بصفة عامة كما يقوم المعمل المركزى بإمداد العملاء بالاستشارات الفنية الخاصة برفع الإنتاجية الزراعية.

ويتكون المعمل من ثلاث معامل رئيسية هم معمل الكيمياء العامة ومعمل التحليل الآلى ومعمل الميكروبات لوجى بالإضافة إلى وحدة الجودة وقاعة للمؤتمرات والمحاضرات ومكتبة خاصة بالعمل المركزى.

وأشار مدير المعمل المركزى الدولى بجامعة الزقازيق أن المعمل يخدم محافظة الشرقية وعدد من المحافظات المجاورة والباحثين من داخل كليات جامعة الزقازيق العملية سواء داخل الجامعة وخارجها والمعمل مزود بخطوط للإنترنت لتسهيل الحصول على أى معلومات تخص مجالات التحاليل المختلفة

كما يقوم المعمل المركزى بتنظيم دورات تدريبية على الأجهزة العلمية الدقيقة مثل جهاز الامتصاص الذرى وجهاز الكروماتوجرافى السائل عالى الأداء وذلك لرصد الأنواع المختلفة من تلوثات البيئة سواء العناصر المعدنية الثقيلة ومتبقيات المبيدات وغيرها من الملوثات مثل الملوثات الفطرية

وقال أن الهدف الأساسى من إنشاء المعمل المركزى للتربة والأغذية والاعلاف هو تطوير البحث العلمى فى جامعة الزقازيق وخدمة المجتمع الانتاجى الزراعى والطبى من أجل رفع الإنتاجية الزراعية والمحافظة على صحة الإنسان والحيوانات

ولفت أن المعمل أنجز حتى الآن تحاليل ما يقرب من 150 رسالة ماجستير ودكتوراه فى المجالات الزراعية والطبية والصيدلانية

كما أنجز عدد لا يستهان به من تحاليل المشروعات التى تهدف إلى علاج مصادر التلوث ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

وقال مدير المعمل إن أساسيات الحصول على الاعتماد الدولى فى معامل التحاليل هو الاشتراك مع جهات دولية معتمدة التى تنظم ما يسمى باختبارات الكفاءة الفنية والمعمل المركزى لكى يثبت جدارته فى التحاليل معمليا لابد أن يشترك مع جهتين دوليتين الأولى هى هيئة الفاباس فى إنجلترا وهيئة ببيا بفرنسا حيث ترسل هذه الهيئات عينات للمعمل فى المياه أو التربة أو أغذية إنسان أو حيوان ويقوم المعمل المركزى بتحليل هذه العينات وإرسال نتائجها إلى هذه الجهات والتى تقرر مدى كفاءة المعمل فى إجراء والوصول لنتائج للتحاليل ومقارنة بنتائج المعامل الأخرى على مستوى العالم وتقرير فى النهاية مدى كفاءة المعمل فى نتائج التحاليل.

وبدون النجاح فى اختبارات الكفاءة الفنية لا يتم الحصول على الاعتماد الدولى، ويقوم المعمل بالمشاركة فى التدريب الصيفى والعملى للمقررات الدراسية فى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا إضافة إلى تدريب الوافدين من الدول الأفريقية والعربية.

من جانبه قال الدكتور خالد محروس وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الكلية بدأت 2013 فى تقديم أدوار مجتمعية كبيرة وشاركت فى تطوير قرية تل روزن مركز بلبيس وقامت بعمل عدد من الندوات عن كيفية عمل مشروعات صغيرة فى مجال الإنتاج الحيوانى والصناعات الغذائية وشاركت فى المبادرة الرئاسية " أبدأ مشروعك لشباب الخريجين بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك مصر.

وشاركت الكلية فى عمل زيارات للطلاب إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشرقية وزيارة بعض المشروعات التابعة للجهاز، كما شاركت الكلية فى مبادرة كلية التربية الرياضية بنات ( لا للعنف ضد المرأة ) كما تقوم الكلية بعمل مركز للتدريب والاستشارات التخصصية لتقديم كافة الخدمات التى يحتاجها المجتمع الشرقاوى وتقوم الكلية من خلال المعمل المركزى بتقديم كافة خدمات التحليل لكل الجهات ذات الصلة وجارى تطوير مزرعة الكلية النباتية والحيوانية لإجراء تدريب الطلاب على الدروس العملية بها.

وتقوم الكلية بعمل تدريب ميدانى للكلاب خلال الفصل الدراسى الأول للمستوى الرابع بحيث يتدرب الطالب فى هذا الفصل على جميع الأعمال المزرعية فى مراكز البحوث الشركات الزراعية.