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رئيس رومانيا يكلف لودوفيتش أوربان بتشكيل الحكومة الجديدة

الخميس، 06 فبراير 2020 10:32 م
رئيس رومانيا يكلف لودوفيتش أوربان بتشكيل الحكومة الجديدة البرلمان الرومانى
بوخارست /أ ش أ/

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كلف الرئيس الرومانى كلاوس ايونيس، اليوم الخميس، رئيس الوزراء لودوفيتش أوربان الذى فقدت حكومته ثقة البرلمان أمس، بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن هذا التكليف يأتى بعد تصويت البرلمان الروماني، أمس الأربعاء، على حجب الثقة عن حكومة أوربان؛ بناء على اقتراح مقدم من اثنين من أحزاب المعارضة وهما حزب "الديمقراطيين الاجتماعي" و"التحالف الديمقراطي" حيث قوبل هذا الاقتراح بتأييد 261 عضوا مقابل اعتراض 139 عضوا بالبرلمان.

يشار إلى أن البرلمان الرومانى قرر التصويت على الثقة فى الحكومة بسبب طرح مشروع قانون مثير للنزاع، حظى بتأييد الحكومة وتضمن إدخال تعديلات على قانون الانتخابات فى رومانيا، ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة فى رومانيا أواخر العام الجاري.

 


رئيس رومانيا

أخبار رومانيا

لودوفيتش أوربان

الحكومة الرومانية

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