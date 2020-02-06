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رئيس الوزراء العراق يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف

الخميس، 06 فبراير 2020 02:28 م
رئيس الوزراء العراق يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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وجه رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف، وبحسب وكالة الأبناء العراق "واع" أن وزير الداخلية ياسين الياسرى وصل الى محافظة النجف الاشرف.

وشهدت محافظة النجف الاشرف مساء الاربعاء احتكاكا بين المتظاهرين واصحاب القبعات الزرق فى ساحة الصدرين.

وكانت قناة العربية أفادت في نبأ عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد القتلى في محافظة النجف العراقية إلى 7 أشخاص، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين أنصار التيار الصدرى الذي يتزعمه مقتدى الصدر والمتظاهرين.

وطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوى لرئاسة الوزراء كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر، حيث أعلن علاوى عند ترشيحه عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم، وعقد محمد علاوى منذ بداية الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات فى المحافظات الثمانى المشاركة فى الاحتجاجات، وتعهد علاوى بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وتولى محمد علاوى منصب وزيراً للاتصالات مرتين منذ الغزو الذى قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكنه استقال فى كلتا المرتين، متهماً رئيس الوزراء نورى المالكى آنذاك بغض النظر عن عمليات فساد فى العراق الذى يأتى بالمرتبة الـ16 بين الدول الأكثر فساداً فى العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية،ووعد علاوى وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالى 170 مسؤولاً حكومياً بالوكالة و450 مديراً عاما فى مختلف الوزارات، كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى فى تشكيلة حكومته، التى يتعين عليها تشكيلها بموعد أقصاه الثانى من مارس، وبأنه سيأخذ برأى المحتجين فى خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.

 


العراق

محمد علاوى

رئيس حكومة العراق

المتظاهرين

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