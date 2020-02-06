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حزب الشعب الجمهورى التركى: 80% من المنازل تضررت من الزلزال

الخميس، 06 فبراير 2020 03:10 م
حزب الشعب الجمهورى التركى: 80% من المنازل تضررت من الزلزال زلزال تركيا
كتب: أحمد علوى

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دعا حزب الشعب الجمهورى بفحص إلازي ومالاطيه عقب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 و أكد المسؤولون التنفيذيون للحزب فى التقرير الذي أعدوه،أن معدل الأضرار في منازل القرى 80% أي بمجموع ما يقرب من 10 آلاف منزل تعرضوا للضرر.

وأعلن والي أجبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أمس، عن نتائج التقرير الذي اعده الحزب عقب زلزال إلازيج ومالاطيه.

كما قال :  لقد صفقوا بحرارة على إنشاء لجنة أبحاث الزلازل كما لو كانت قد حققت النصر. حيث انه في الماضي تم إنشاء لجنة أبحاث المنشطات، ولجنة أبحاث النباتات العطرية، ولجنة أبحاث الإدمان التكنولوجي، ولكن لم يتم إنشاء لجنة أبحاث متعلقة بالزلزال.

يشار إلى ان اقتراح إنشاء لجنة أبحاث مرتبطة بالزلازل قد رُفض من قبل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

وكان حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قد تقدم باقتراح إلى البرلمان التركي؛ من أجل إعلان المنطقة التي تضررت من زلزال مدينة إلازيج منطقة كوارث، إلا أنه تم رفض الاقتراح بأغلبية أصوات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، حيث انتقدت نائبة حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض عن مدينة أنقرة بالبرلمان التركي، جمزي تاشجير، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رفض حزب العدالة والتنمية لهذا الاقتراح.

 


فرنسا

حزب الشعب الجمهوري التركى

اخبار تركيا

الفساد في تركيا

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