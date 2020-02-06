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حبس 16 من عناصر الإخوان بسوهاج بتهمة التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية

الخميس، 06 فبراير 2020 02:23 م
حبس 16 من عناصر الإخوان بسوهاج بتهمة التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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أمرت النيابة الكلية بجنوب سوهاج اليوم الخميس، تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، بتجديد حبس 16 من عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتظاهر وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

وقضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "مصطفى.م.م " 30 سنة عامل، ومقيم بمركز طما بالسجن المشدد 10 سنوات، لإتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه " فتحى.ح.م " بعد سرقته بالإكراه بأن قام بسكب مادة كاوية على جسده مما أدى الى إصابته بحروق متفرقة، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى على وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة مركز طما عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة المجنى عليه بحروق متفرقة بالجسد وتم نقله الى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام باستيقاف المجنى عليه فى أحد الأماكن ومحاولة سرقته بالإكراه إلا أن المتهم قام بسكب مادة كاوية على جسده وتمكن من سرقته وفر هاربا مما أدى إلى إصابة المجنى عليه.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى قتل، والسرقة بالإكراه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.

كما قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين " محمد.ر.ع" "  26 سنة عامل و"حاتم.م.م" 30 سنة عامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الأفيون وحيازة سلاح نارى  بدائرة مركز ساقلتة .

 

 


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جنوب سوهاج

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