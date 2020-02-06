جامعة الوادى الجديد تستكمل فعاليات مبادرة صنايعية مصر بدعم "تنمية المشروعات"

فريق المحافظات

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد عن استكمال تنفيذ فعاليات مبادرة صنايعية مصر حيث أقيمت ورشة تدريبية لمدة ثلاث ايام بأحد مجمعات للتمور بالخارجة بالتعاون مع جهاز تنميه المشروعات بالوادي الجديد وذلك لتدريب الطلاب علي صناعات التمور والتي تشتهر بها محافظة الوادي الجديد الورشة حيث أكد رئيس الجامعة ان تلك الفعاليات هي جزء من مبادرة صنايعية مصر التي اطلقها رئيس الجمهورية في اطار توفير خريجين مناسبين لسوق العمل.

وأشرف علي تنفيذ الورشة الدكتورة حنان حجازي وكيل كلية الآداب لشئون البيئة وخدمة المجتمع ود القذافي خلف مدير عام شئون البيئة بالجامعة استهدف التدريب تعميق ثقافة العمل الحر لديهم وتدريبهم على تعبئة وتغليف التمور باعتباره المحصول القومي بالمحافظة.

وكانت جامعة الوادي الجديد قد حققت مراكز متقدمة في منافسات مهرجان جامعات الجنوب حيث فاز منتخب جامعة الوادي الجديد لخماسي كرة القدم بالمركز الاول في مهرجان جامعات الجنوب بعد تغلبه علي منتخب جامعة اسيوط 3/0 ويذكر ان منتخب جامعة الوادي فاز ايضا بالمركز الاول في مهرجان جامعات الجنوب العام الماضي وحصل علي المركز الخامس في الاسبوع شباب الجامعات الأفريقية والمركز السادس في اسبوع شباب الجامعات حيث يشرف علي تدريب الفريق د طارق عبد المنعم ويعاونه ا محمد فخري دانيال مشرف رعاية الشباب المركزية .

كما حصدت جامعة الوادي الجديد 4 كئوس في ختام مهرجان جامعات الجنوب الذي تم تنفيذه بالتعاون بين جامعة الوادي الجديد ووزارة الشباب والرياضة وجامعة الوادي الجديد بمشاركة 9 جامعات بمحافظة الوادي الجديد وبرعاية الدكتورعبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

وحصلت الجامعة علي مركز أول كرة خماسي كرة قدم ووثب طويل و العاب إلكترونية و العاب ترويحية ومركز ثاني كرة طائرة و عدو 100 متر مركز ثالث دفع جلة وتم تكريم جميع الطلاب الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وفقأ لكل مركز بالإضافة إلي شهادات تقدير.

وفي سياق آخر قرر الدكتور عبد العزيز طنطاوي مد فتره التقدم لجوائز الجامعة لمده اسبوع لتنتهي في السابع من فبراير وعلي الراغبين في التقدم التوجه بالأوراق المطلوبة لمكتب رافت شريعي مدير عام الدراسات العليا كما جرى اعتماد توقيع مدير ادارة شئون الطلاب المركزية لتوثيق الشهادات بالخارجية لذلك علي الراغبين بتوثيق شهاداتهم التوجه إليه اولا للحصول علي توقيعه علي شهادات التخرج.