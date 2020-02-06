جامعة القناة تستعد للفصل الدراسي الثانى بحملة توعية ضد فيروس كورونا

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة استعدت للفصل الدراسي الثاني بحملة توعية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت، رئيس جامعة قناة السويس، أن الحملة يشارك فيها اتحاد طلاب الجامعة وأساتذة بكلية الطب تشمل ملصقات ومطويات توعية وندوات وفرق مؤهلة من الطلاب تنتشر بين زملاءهم للتوعية بالتواصل المباشر، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأشارت "هجرس"، إلى أنه تم عمل حصر بالطلاب الصينيين الموجودين بالجامعة وتاريخ دخولهم مصر والتأكد من خلوهم من المرض، مؤكدة أنه تم رفع حالة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية وتم التنسيق مع وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية من أجل وضع خطة متكاملة لمواجهة الفيرس.

من ناحية أخرى، تستعد كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس لبدء الفصل الدراسى الثاني بإنشاء وتجهيز حديقة حيوان لخدمة العملية التعليمية، تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس.

وقامت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري بتفقد الحديقة للوقوف على آخر الاستعدادات، مؤكدة أن كلية الطب البيطري جامعة القناة أول جامعة بها قسم للحياة البرية علي مستوي الجامعات المصرية.

وقالت "منصور"، إن إقامة هذه الحديقة بهدف تدريب طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وكمزار للجامعة ولمدن القناة.

وتعد حديقة الحيوان مصغرة تشمل "السلحفاة والطاووس ودجاج الوادي وعصافير الزينة".

كما يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، لبدء خطة قوافل الإصحاح البيئى للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 - 2020، حيث أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، على استمرار التعاون المثمر بين جامعة قناة السويس ومحافظات الإقليم، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى القرى والمراكز المختلفة، وأيضا تقديم الخدمة البيطرية للمزارعين وتنظيم ندوات تثقيفية للتوعية والوقاية من الأمراض المختلفة.

وأعلن الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تستعد للفصل الدراسى الثانى، بـ 13 قافلة للإصحاح البيئي، فى مجالات الطب البشري، البيطرى، زراعة، تثقيف صحى فى الفترة من 17 فبراير حتى 13 إبرايل 2020، وإن القوافل تتوجه إلى محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس، ومدن وقرى الإسماعيلية.