جامعة أسيوط تُعلن مشاركة نحو 2500 طالب وطالبة ببرنامج القوافل الرياضية

أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالنشاط الفاعل والمثمر لطلاب كلية التربية الرياضية داخل الجامعة سواء على مستوى مشاركتهم فى أنشطة الجامعة بصفة عامة أو فيما تنظمه الكلية داخلياً من أنشطة وفاعليات تهدف إلى استثمار طاقاتهم واستعراض إمكانياتهم الرياضية ولياقاتهم البدنية في ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والمجتمعية والتعريف بأهمية ممارسة الرياضية .

جاء ذلك التصريح في إطار متابعته لسير برنامج القوافل الرياضية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع والذي تنظمه الكلية على مدار إجازة نصف العام الدراسي .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن ذلك البرنامج يأتي في إطار خطة الجامعة لاستثمار الإجازات السنوية في وضع خطة فاعلة تضم عدد من الأنشطة المتعددة لاستثمار طاقات الطلاب في مجالات مفيدة وخدمية تعمل على تنمية قدراتهم وخدمة مجتمعهم الجامعي وكذلك مجتمعهم الخارجي .

وعن تفاصيل البرنامج أوضح الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية أن فعاليات البرنامج انطلقت مع بداية أجازة نصف العام الدراسي 2019 ،2020 في نهاية يناير الماضي ومقرر لها أن تمتد حتى 11 من فبراير الجاري والذي تضمن 3 معسكرات متعاقبة يضم كل فوج منهم ما بين 800 إلى 850 طالب وطالبة وتشتمل جميعها على عدد من الفاعليات التي تقدم جميعها أنشطة للخدمة العامة من تجميل وتزين حرم الكلية والجامعة وأنشطة كشافة وتعليم أولى وأنشطة .

وفي سياق آخر التقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بوفد طلابي روسي من جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية بالعاصمة الروسية فى ختام زيارتهم لقضاء فترة دراسية للجيولوجية المصرية ،وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن عبد الحميد سليمان منسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة .

وأوضح الدكتور طارق الجمال خلال لقائه بالوفد الطلابي أن جامعة أسيوط تتميز بعلاقات وثيقة مع الجامعات الروسية والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود ماضية شهدت تبادل عشرات من الوفود الطلابية بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية وذلك لقضاء فترات دراسة لتعلم لغة البلد الأخرى ولتحقيق التواصل الحضاري والثقافي بين الشعبين المصري والروسي ، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية العلمية والثقافية والاجتماعية لضيوفها من الطلاب الوافدين إليها بصفة عامة وكذلك للطلاب الروس على اختلاف أسباب زيارتهم .

وأعرب عن اعتزازه بحرص الجانب الروسي عن التعرف عن كثب على الطبيعة الخلابة لأهم المناطق الصحراوية والجيولوجية في مصر وزيارتهم الهادفة إلى دراسة المقومات الجغرافية والمكونات الصخرية في محافظة البحر الأحمر .

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن ذلك يُعد هو الوفد الطلابي الأول من جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية والذي من المقرر أنه يتم مغادرته بعد أيام يعقبها استقبال الجامعة للوفد الطلابي الروسي الثاني من نفس الجامعة وللقيام بنفس الزيارة البحثية وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي بين الجامعتين الذي أشرف على تنفيذه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذي من المقرر أن يتضمن في المقابل كذلك سفر وفد طلابي مصري من أبناء كلية العلوم بجامعة أسيوط إلى جامعة موسكو وذلك للقيام بدراسة جيولوجية لبعض المناطق الجغرافية المميزة بدولة روسيا الصديقة .