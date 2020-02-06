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تعليم شمال سيناء تستعد لتوزيع 2796 تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى

الخميس، 06 فبراير 2020 07:28 م
تعليم شمال سيناء تستعد لتوزيع 2796 تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى عبد العزيز عطيه حسانين وكيل تعليم شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم توزيع ( 2796 ) جهاز تابلت للإدارات التعليمية والمدارس بمحافظة شمال سيناء تمهيدا لتوزيعها على الطلبة، وتابع عبد العزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، عملية الإنتهاء من تفعيل تابليت طلاب الصف الأول الثانوى بمركز التطوير التكنولوجى بالمديرية، استعدادا لتسليمهم الإدارات التعليمية الست وجميع المدارس يوم الأحد القادم الموافق 2020/2/9.

وعقد عبدالعزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم  بشمال سيناء، اجتماعا مع إدارة الجودة بالمديرية بحضور الدكتورة أزهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة، وفريق العمل المشارك بالمشروع الوطنى للقراءة للاستعداد لتنفيذ آليات العمل بالمشروع، وتم التأكيد على أهمية هذا المشروع الوطنى للقراءة مما يساهم فى العمل على تشجيع كبير لدى الطلاب والإطلاع والثقافة من خلال القراءة.

وترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، المقابلات الشخصية للمرشحين لأعمال الإمتحانات للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بالعريش بكافة الإدارات التعليمية بشمال سيناء لترشيحهم لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة كرئيس مركز توزيع ورئيس لجنة سير ومراقب أول وذلك بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بالعريش .

وحضر المقابلات أعضاء اللجنة وهم أحمد سعيد البرى بالإدارة العامة للإمتحانات، ومحمد يس تمام، وحازم الألفى رئيس لجنة الإدارة العامة قطاع المنصورة، وقامت اللجنة بعرض شامل لكافة التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات للشهادة الثانوية العامة وكيفية التعامل بكافة الأمور أثناء سير الإمتحانات، وتوجهت اللجنة إلى استقبال استمارات المرشحين لأعمال الإمتحانات والعمل على المساعدة فى ترشيح كل فيما يتناسب مع سابقة أعماله فى الإمتحانات مع مراعاة من له ظروف صحية مقدما أوراقه الدالة على ذلك.

 


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