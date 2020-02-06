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تعرف على جهود حملات شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

الخميس، 06 فبراير 2020 01:36 م
تعرف على جهود حملات شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة نتائج الحملات
كتب – محمود عبد الراضى – أحمد عبد الهادى

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بعدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
 
مم
 
وأسفرت الحملات ، عن ضبط (20) سيارة بنطاق مديرية أمن الجيزة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة ،وضبط (2) مصنع "أخشاب ، مراتب فيبر" – مجزر دواجن بنطاق محافظة مديرية أمن الجيزة لعدم وجود "سجل الحالة البيئية ، سجل المواد والمخلفات الخطرة ، مخزن للمواد الكيماوية" ، عدم إكتمال سجل الحالة البيئية ، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة ، الصرف المباشر على مجرى مائى بدون معالجة أو موافقة الجهات المختصة ،ضبط (16) قضية تعدى على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق مديريتى أمن (الجيزة والقليوبية) بالمخالفة لقانون نهر النيل ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وأسفرت جهود شرطة المسطحات في وقت سابق عن ضبط (5) قضايا "مستلزمات إنتاج زراعى" (5) مصانع "أسمدة زراعية، أعلاف حيوانية) بإجمالى مضبوطات كمية وزنت (101,864 طن) من الأسمدة والأعلاف الزراعية "منتهية التراخيص والتسجيلات- بدون "بيانات، صلاحية"- مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.
 
وفى مجال حماية البيئة تم ضبط (21) سيارة بنطاق مديرية أمن الجيزة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، ضبط (7) منشآت صناعية بمخالفات ( عدم "وجود سجل الحالة البيئية، وجود تراخيص لمزاولة نشاط، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، إرتداء العاملين مهمات الوقاية").
 
وتمكنت الحملات من ضبط (4) وحدات نهرية لمخالفاتها شروط التراخيص، عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ، عدم اكتمال الطاقم الملاحى، فى مجال الملاحة الداخلية.
 
 
 
 
 
 

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