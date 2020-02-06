تعرف على آخر القرارات ضد لص الدراجات النارية فى الأزبكية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الأزبكية، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لسرقته 5 دراجات نارية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكیة، بقيادة المقدم محمد رضا رئيس المباحث والرائد عمر مسلم، معاون المباحث، من ضبط "ح. م" 47 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى القضیة رقم 1764 لسنة 2019م عابدین " سرقة " وبحوزته 33 مفتاح دراجة بخاریة مصطنع واعتراف بارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات بخاریة بأسلوب المفتاح المصطنع، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 2 حادث آخر بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الدراجتين البخاريتين المستولى علیھما بمكان إخفائهما، وباستدعاء المجنى علیھما تعرفا علیھما واتھماه بالسرقة واقر المجنى علیه الثانى بعدم تحريره محضر بواقعة السرقة.وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النیابة العامة التحقیق.

على جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك"، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل التى تلقاها اللواء نبيل سليم مدير المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإخفائها داخل جراج كائن بشارع جسر البحر بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بسرقة 2 مركبة "توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بإرشاده ضبط المركبتين المُستولى عليهما داخل الجراج المُشار إليه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على مركبتى "التوك توك" واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.