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تراجع بورصة قطر بنسبة 0.90% بختام تعاملات الأسبوع وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 06 فبراير 2020 01:10 م
تراجع بورصة قطر بنسبة 0.90% بختام تعاملات الأسبوع وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.90% خاسرة 92.92 نقطة، لتغلق عند مستوى 10204.62 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 79.9 مليون سهم بقيمة 276.2 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 7073 صفقة، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 39 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 5.12%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.23%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.99%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.84%، فقطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.51%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة دلالة للوساطة إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة،عن تلقيها قرارمن لجنة التظلمات التابعة لهيئة قطر للأسواق المالية في التظلمات المرفوعة من شركة دلالة للوساطة حيث تم تأييد الغرامة المفروضة علي الشركة في التظلم رقم 11/2019 والتي تبلغ 200 ألف ريال قطري، كما تم تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة في التظلم رقم 12/2019 من 5 مليون ريال إلى 200 ألف ريال.
 
فيما أعلنت مجموعة QNBعن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 7 سنوات. 
 
ويعد الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.
 
وحظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبهBarclays Bank PLC و Credit Agricole CIB و MizuhoوQNB Capital و Standard Chartered Bank  (كمدراء رئيسيين مشتركين) باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولى.
 

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