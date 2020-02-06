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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.51% وسط هبوط معظم القطاعات

الخميس، 06 فبراير 2020 04:13 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.51% وسط هبوط معظم القطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.51% خاسراً 41.27 نقطة ليغلق عند مستوى 8053.09 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.05% خاسراً 3.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7226.22 نقطة.

  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 171.7 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت 138 شركة.
 
وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.18%، أعقبه قطاعى الأدوية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.76%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.02%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.01%.
 
وجاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.40%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 3.94%، ثم بتروكيم بنسبة 3.29%، فيما جاء سهم "السعودى الفرنسى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.31%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 4.31%، ثم متلايف إيه 
أى جى العربى بنسبة 3.80%.
 
وأعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وبلغ صافى الربح 18.89 مليون ريال مقابل صافى خسائر 15.82 مليون ريال، يعود سبب انخفاض صافى الخسارة خلال الربع الحالى بنسبة 74.88% بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 103.94% نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات/ الإيرادات بقطاع الإنشاءات بنسبة 117.6% و 92.9% على التوالى وذلك لتحسن الطلب، وارتفاع كمية وقيمة المبيعات/ الإيرادات بقطاع الكهرباء بنسبة 158.7% و 174.9% على التوالى وذلك لتحسن مبيعات الابراج الحديدية والمشغولات الحديدية لأنظمة الطاقة الشمسية، صاحب ذلك ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 164.6% نتيجة زيادة مصاريف الشحن، وزيادة فى مصاريف التمويل بواقع 120% الناجم عن ارتفاع القروض لتمويل المخزون ورأس المال العامل اللازم لتوريدات عقود المشاريع والزيادة فى الكميات المباعة.
 
 

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