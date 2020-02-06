تجديد حبس صاحب مخزن بحوزته مستلزمات طبیة مجهولة المصدر بالسيدة زينب

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب مخزن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مستلزمات طبیة مجهولة المصدربالسيدة زينب، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً أفاد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموین، من إلقاء القبض على "م. خ" ، 56 سنة، مسئول عن مخزن مستلزمات طبیة بمنطقة السیدة زینب، لإدارته المخزن بدون ترخیص وحیازته كمیات كبیرة من المستلزمات الطبیة مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل علي مصدرھا بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على مضبوطات عبارة عن "100 قطعة كانیولا، 280 قسطرة طبیة، 160 لتر جیل طبي" وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النیابة العامة التحقیق.

كما نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب شركة مستلزمات طبية بدون تراخيص فى منطقة حدائق القبة، وبحوزته منتجات مهربة جمركيا، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن رجال المباحث، فى ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة لحيازته 3 الأف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر "مهربة جمركياً"، مما يشكل تداولها بالأسواق الإضرار بالصحة العامة لدى مستخدميها من المرضى.

ونجح ضباط مباحث التموين، فى ضبط مالك مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة لحيازته 270 ألف متر أسلاك كهربائية "منتج نهائى" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وكذلك 5.5 طن من أسلاك نحاس خام وكسر بلاستيك عبارة عن مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.