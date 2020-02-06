بومبيو يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز الحرية الدينية ومواجهة الانتهاكات

كتبت ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في التحالف الدولى، أكدوا التزامهم بتعزيز الحرية الدينية، ومواجهة الاعتداءات والانتهاكات بحق الحرية الدينية في كل مكان.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :" أعادت الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف الدولي للحريات الدينية تأكيد التزامها بتعزيز الحرية الدينية، في إعلان المبادئ الذي تم نشره، متعهدين بالاعتراض ومعارضة جميع الاعتداءات أو الانتهاكات على الحرية الدينية، في كل مكان".



بومبيو

وفى سياق آخر يبدأ مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، جولة تشمل ألمانيا والسنغال وأنجولا وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري.وذكرت مورجان أورتاجوس ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، أن بومبيو يترأس في ميونيخ بألمانيا الوفد الأمريكي بمؤتمر ميونيخ الأمني، كما سيلقي كلمة بالمؤتمر ويلتقي بنظرائه والقادة الرئيسيين لمناقشة الأولويات الأمنية.

وأضافت أنه في داكار بالسنغال سيلتقي بالرئيس السنغالي ماكي سال ووزير الخارجية أمادو با لمناقشة كيفية تعميق الشراكة الأمنية والاقتصادية القوية بالفعل مع الولايات المتحدة، وفي لواندا بأنجولا سيلتقي بالرئيس الأنجولي جواو لورنسو ووزير الخارجية مانويل أوجستو لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود أنجولا في مكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية، كما سيلتقي بمجتمع الأعمال لمناقشة مكافحة الفساد وتنمية فرص التجارة والاستثمارات الثنائية.

وقالت المتحدثة إن بومبيو سيجتمع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بإثيوبيا برئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس سهل ورود زودي لمناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي ودعم أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي التاريخية لإثيوبيا، كما يلتقي برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمدات.

وأوضحت أورتاجوس إلى أن بومبيو سيتجه بعد ذلك إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتوقف في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 19 إلى 21 فبراير لمناقشة القضايا الإقليمية والثنائية - بما في ذلك إيران واليمن - مع القيادة السعودية، ثم يسافر بعد ذلك إلى سلطنة عمان لتقديم تعازيه في وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد، ويلتقي مع السلطان هيثم بن طارق للتأكيد على شراكة الولايات المتحدة الثابتة مع عُمان.