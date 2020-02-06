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بنات للبيع.. إعلان على موقع تجارى فى تونس يثير السخط على مواقع التواصل

الخميس، 06 فبراير 2020 04:59 م
بنات للبيع.. إعلان على موقع تجارى فى تونس يثير السخط على مواقع التواصل بنات للبيع
كتب محمد جمال ووكالات

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أثار إعلان عن بيع طفلة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات، نشر على موقع إلكترونى تجارى تونسى شهير، سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، وفى التفاصيل، نشر شخص إعلان بيع طفلة مقابل مبلغ 3500 دينار (1100 يورو) تحت عنوان ''بنات للبيع''.

وأرفق الإعلان بصور ووصف قال فيه: ''بنية (طفلة) للبيع إلي يحب يشتري يكلمني.. بنتي عاقلة ومتربية وعمرها 3 سنين.."، كما نشر رقم هاتفه للعلن.

 

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وتعليقا على الحادثة، تساءل أيمن القاطرى، رئيس "منظمة شباب تونس"، في تدوينة على "فيس بوك"، "كيف لموقع إلكترونى تجارى مرخص، ويملك إدارة أن ينشر إعلان بيع طفلة تحت عنوان" بنات للبيع".

وأضاف أنه اتصل بصاحب الرقم المنشور الذي رد على المكالمة، واكتفى بالصمت ثم قام بإغلاق الهاتف".

وتابع أيمن القاطري "لن نقف مكتوفي الأيدي حتى يصل الأمر إلى نشر إعلان للالتحاق ببؤر الإرهاب أو بيع الأسلحة أو تجارة الجنس بعد هذا الإعلان المستفز".

وأكد أن "منظمة أمن شباب تونس" تسعى بكل الطرق لمقاومة الجريمة الإلكترونية، وستتولى إعلام السلطات المعنية ومعاينة ما نشر.


بنات للبيع

تونس

أخبار تونس

مواقع التواصل

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