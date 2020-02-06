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بريطانيا تعلن اكتشاف ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 03:44 م
بريطانيا تعلن اكتشاف ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
رويترز

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 قال كريس ويتي كبير الأطباء في إنجلترا اليوم الخميس أنه تم التأكد من إصابة شخص ثالث بفيروس كورونا داخل البلاد.

وأضاف "اكتشفنا إصابة مريض آخر بفيروس كورونا مما يرفع العدد الكلي للمصابين في المملكة المتحدة إلى ثلاثة".

وتابع "لم يصب هذا الشخص بالفيروس من داخل المملكة المتحدة".

 

كما أعلنت شركة "برينسس كروزس" المشغلة لسفينة "دايموند برينسس" ، والتي فرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على جميع ركابها وأفراد طاقمها في ميناء "يوكوهاما" مؤخرا ، تأكد إصابة ثلاثة مواطنين أمريكيين بفيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم تشخيص حالاتهم من خلال الفحص الطبي لجميع ركاب وأفراد طاقم السفينة من قبل وزارة الصحة اليابانية، مشيرة إلى أنه تم نقلهم من السفينة إلى مستشفيات محلية.

 

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المسئولين مازالوا في انتظار نتائج 171 اختبارا لأشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وكانت السفارة الأمريكية في اليابان قد أعلنت أمس الأربعاء أنها على علم بوجود 428 أمريكيا على متن سفينة "دايموند برينسس" التي فرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على جميع ركابها وأفراد طاقمها في ميناء "يوكوهاما" ، بعد أن تبين إصابة أحد الركاب بفيروس "كورونا" الجديد.

 

وأضافت السفارة أن سلامة مواطني الولايات المتحدة في الخارج تمثل أولوية قصوى لوزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أنها على اتصال بالسلطات المعنية وستقدم كل المساعدة القنصلية للمواطنين الذين كانوا على متن السفينة ، كما أوضحت السفارة الأمريكية في طوكيو أنها تقوم حاليا بمراقبة الموقف عن كثب ، وستواصل تقديم المساعدة مع تطور الوضع.

وبدأ الثلاثاء عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة بعدما تبين إصابة راكب من هونج كونج أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس الذى انطلق من مدينة ووهان بالصين.


بريطانيا

بفيروس كورونا

المملكة المتحدة

الأطباء

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