برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2020

كتب لؤى على

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 89.65%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 123378 طالبًا وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 70.84%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 83667 طالبًا وطالبة.



وقدم وكيل الأزهر التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدًا أن نسبة النجاح شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضى، كما شهدت النتيجة هذا العام تفوقا كبيرا لمعاهد الفتيات فى نسب النجاح ومجموع الدرجات.



وكلف وكيل الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية بتنظيم خطة للاهتمام بالطلاب الحاصلين على درجات أقل من 50% فى الفصل الدراسي الأول، والعمل على تحسين مستواهم العلمى، مشددًا على ضرورة متابعة أداء الطلاب والنتيجة فى الترم الثانى كل معهد على حده، حتى تصل النتيجة فى الفصل الدراسى الثانى إلى أفضل نسبة.



هذا ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الانترنت، أومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم (19493).



وفى سياق متصل، كان قد كشف قطاع المعاهد الأزهرية، انتهاء ما يزيد عن 30 ألف طالب خلال الأسبوع الماضي مراجعة وطباعة بيانات الاستمارة الإلكترونية؛ للتقدّم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2019-2020، ومن المتوقع تضاعف أعداد الطلاب خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك قبل أيام من إغلاق باب التسجيل الإلكترونى.



وأهاب قطاع المعاهد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2019-2020 بسرعة التوجه إلى رائد التحول الرقمي بالمعاهد الأزهرية المقيدين بها لاستلام كلمة السر وطباعة استمارة التقدم لدخول الامتحان علمًا بأن آخر موعد للتسجيل والطباعة هو 21-2-202

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