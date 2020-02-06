النيابة تصرح بدفن 4 ضحايا لقوا مصرعهم فى حريق شقة بفيصل

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم، إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالهرم، نتيجة لماس كهربائى، وطلبت تقرير مفتش الصحة حول حالة كل ضحية منهم.

ولقى مواطن و3 من أطفاله مصرعهم، إثر حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالهرم، نتيجة لماس كهربائى، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وبصحبتهم سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتم نقل الـ 4 جثث إلى المستشفى.