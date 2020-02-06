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النائب العام لوزير الداخلية: رجال الشرطة يبذلون جهودا تستحق التقدير

الخميس، 06 فبراير 2020 04:10 م
النائب العام لوزير الداخلية: رجال الشرطة يبذلون جهودا تستحق التقدير النائب العام ووزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، يرافقه ووفد من أعضاء النيابة العامة، لتقديم التهنئة للوزير ولكافة رجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
 
وخلال اللقاء أعرب المستشار النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطنى لتحقيق الأمن، مؤكداً أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والاستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها، وأن رجال الشرطة يبذلون فى سبيل ذلك جهوداً جبارة تستحق التقدير، ولم يتوانوا عن تقديم الغالى والنفيس لبقاء مصر شامخة عزيزة، مشيراً إلى  أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تُجسد معانى العطاء والإنتماء فى سبيل رفعة الوطن.
 
من جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن تقديره لحرص المستشار النائب العام واأعضاء النيابة العامة على تقديم التهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم، مشيداً بدور النيابة العامة الريادى فى خدمة العدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى تضافر وتكامل الجهود بين النيابة العامة وجهاز الشرطة لإقرار القانون وحماية العدالة وإرساء دعائم الحق فى المجتمع.
 
 

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