سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكرملين: استمرار هجمات المتشددين الخاضعين لتركيا ضد القوات السورية والروسية

الخميس، 06 فبراير 2020 11:33 ص
الكرملين: استمرار هجمات المتشددين الخاضعين لتركيا ضد القوات السورية والروسية ضربات تركية فى الأراضى السوريى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، دميتري بيسكوف، أن هجمات متشددين خاضعين لمسؤولية تركيا ضد القوات السورية والروسية مستمرة.

وأوضح بيسكوف، إنه لا توجد حاليا خطط لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، لتهدئة التوتر في إدلب، لكن من الممكن ترتيب مثل هذا الاجتماع سريعا إذا لزم الأمر، والاتصالات الأخيرة بين بوتين وأردوغان أظهرت للزعيمين أن لكل منهما مخاوفه الخاصة.

 
وذكرت الخارجية الروسية فى بيان سابق اليوم ، أن خبراء عسكريين من روسيا ومن تركيا قتلوا في مناطق خفض التوتر في محافظة إدلب الشهر الماضي، مشيرة إلى أن "الإرهابيين شنوا أكثر من 100 هجوم في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي".
 
وكان الجيش السوري قد دخل مدينة سراقب في شمال غرب سوريا، فيما أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكرى الذى شهده شمال غرب سوريا خلال الأيام الماضية، والذى يُنذر باحتمال تدهور الأوضاع الميدانية بصورة أكبر، ودعا أبو الغيط - فى بيان صحفى عن الجامعة العربية - كافة الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهات مُسلحة تُزيد من معاناة السكان المدنيين.
 
وقال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، إن إيران وحزب الله يدعمان هجوم النظام على إدلب في سوريا، وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أكندت في بيان لها أنها سترد على أى اعتداء تشنه القوات التركية على الجيش السورى فى ريف إدلب.
 

 

 


الرئاسة الروسية

تركيا

سوريا

ادلب

روسيا

اردوغان

بوتين

القوات السورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية الروسية: ننسق مع تركيا وإيران لتحقيق الأمن والاستقرار فى إدلب

الخميس، 06 فبراير 2020 11:14 ص

الجيش السورى يسيطر على بلدة افس شمال سراقب بريف إدلب الشرقى

الخميس، 06 فبراير 2020 10:41 ص

تركيا تقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع فى إدلب وحلب

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:16 م

مبعوث واشنطن الخاص بسوريا: إيران وحزب الله يدعمان هجوم النظام على إدلب

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:35 م

قوات الحكومة السورية تدخل مدينة شرقى إدلب

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:07 م

"أزمة إدلب تتصاعد".. الجيش السوري يواصل تقدمه فى معاقل الإرهابيين.. ويتمكن من تحرير عاصمة "مملكة إيبلا" ويطرق الأبواب الجنوبية لمدينة سراقب.. وتقارير أممية تكشف: نزوح 520 ألف سورى من إدلب خلال شهرين

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة