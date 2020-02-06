سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات المسلحة السودانية تقبض على 14 شخصا يستخرجون بطاقات عسكرية مزيفة

الخميس، 06 فبراير 2020 04:18 م
القوات المسلحة السودانية تقبض على 14 شخصا يستخرجون بطاقات عسكرية مزيفة المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن بيان صادر من مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إنه تم القبض على أشخاص ينتحلون صفات عسكرية بمسميات مختلفة، فضلا عن استخراج بطاقات عسكرية مزيفة مقابل الحصول على أموال.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" العميد  عامر محمد الحسن محمد أحمد :" ألقت الاستخبارات العسكرية بناء على معلومات توفرت لها وبعد متابعة لنشاطات هذه المجموعات غير القانونية على أفراد بمسمي التجمع للعائدين من أجل السلام وآخرين ينتحلون مسمى الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار وهم يمارسون نشاط أمنى وبمستندات ووسائل حركة وشعارات عسكرية مزورة

وأضاف :"المجموعة الأولى المسماة بتجمع العائدين من أجل السلام تحمل بطاقات عسكرية غير قانونية تحت عنوان تبعية لرئاسة الأركان المشتركة صنعت بالسوق العربي الخرطوم ويستعملون شارات عسكرية غير مصرح بها عددهم عشرة أفراد منهم ثلاثة مدنيين قاموا بالعون الفني لحصول المذكورين على البطاقات والعلامات .

وتابع :"المجموعة الثانية المسماة بالحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار عددهم أربعة أفراد يتحركون بمركبة بوكس مطبوع عليها ملصق يشير لمسمي إدارة استخبارات الحركة الشعبية قطاع الشمال ــ جهاز الأمن والمخابرات الأمن الإيجابي ، يمارسون التجنيد والحصر وسط المواطنين واستخراج البطاقات العسكرية لهم بمقابل مالي .

وأضاف :"حرزت جميع المعروضات وسلم المقبوض عليهم للشرطة وفتح ضدهم بلاغات تحت المادة (123) التزوير في مستندات رسمية والمادة (25) التعامل بالشارات العسكرية والمادة (93) انتحال شخصية الموظف العام حتى يكونوا عظة لكل من تسول له نفسه استغلال التحولات السياسية والأمنية التي تمرَّ بها البلاد .

وتابع :" ستظل القوات المسلحة عين ساهرة ضد كل الظواهر السالبة التي تضر بأمن وسلامة المواطنين وتعرضه للابتزاز الرخيص والتي تستخدم فيها الصبغة العسكرية، داعيا  جميع الشعب السوداني لعدم الانجرار لمثل هذه التصرفات الطائشة وغير القانونية والتبليغ عن كل الظواهر السالبة المماثلة .

 


عميد د ركن عامر محمد الحسن محمد أحمد

الناطــــق الرسمـــــــي بإســـــــــــم القــــــــــــوات المسلحــــــة السودانية

السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السودان يؤكد استمرار مسار الشرق فى مفاوضات جوبا من أجل سلام شامل

الخميس، 06 فبراير 2020 05:01 ص

رويترز: السودان يمنح إسرائيل موافقة مبدئية على فتح المجال الجوى

الخميس، 06 فبراير 2020 04:07 ص

مدير السياسة الخارجية للمجلس السيادى فى السودان يقدم استقالته

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:25 م

آداب الزقازيق تدرب طلاب جنوب السودان غير الناطقين باللغة العربية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:25 م

السودان وتشاد يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون الثنائى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة