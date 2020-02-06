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القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 45 كيلو كبدة فاسدة بالزاوية الحمراء..صور

الخميس، 06 فبراير 2020 01:34 م
القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 45 كيلو كبدة فاسدة بالزاوية الحمراء..صور ضبط كبدة فاسدة داخل ثلاجة فى الزاوية الحمراء
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 45 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفأدة تمكن ضباط  مباحث إدارة التموين، من ضبط "ص.ع"، 27 سنة،  مسئول عن ثلاجة  للمجمدات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

لحوم منتهية الصلاحية
لحوم منتهية الصلاحية

وعثر بداخل الثلاجة على المضبوطات التالية " 35 كيلو كبده   ، 10 كيلو سوسيس" ،  وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر الازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

كميات من اللحوم
كميات من اللحوم

لحوم

لحوم

 

 


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