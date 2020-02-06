الغلاء يكوى الأسر.. مركز تركى: إنفاق أسرة من 4 أفراد يتعدى 2250 ليرة شهريا

كتب: أحمد علوى

كشفت دراسة اجراها مركز أبحاث نقابات المهن التعدينية بتركيا فإن تركيا تشهد حالة من ارتفاع الأسعار بشكل كبير وهو ما ينعكس بالطبع على معدل إنفاق الأسرة، واشارت دراسة اعدها المركز التركى إلى ان الأسرة المكونة فى أربعة أفراد فى البلاد أصبحت تنفق مالا يقل على 2250 ليرة تركية بشكل شهرى للسلع الغذائية فقط، دون النظر إلى الجوانب الاخرى للحياة والإحتياجات الأخرة.

فيما تم الإعلان عن حد الفقر والجوع لشهر يناير الماضى من عام 2020، ووفقاً لتلك الحسابات فإن العائلة المكونة من 4 أفراد تحتاج يوميا على الأقل إلى 74.99 ليرة تركية للسلع الغذائية حتى تحصل على تغذية صحية ليكون المجموع الشهرى هو 2.250 ليرة تركية، وقد تحدد بناءاً على تلك المعطيات حد الفقر وهو 7 الآلاف 782 ليرة.