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الغلاء يكوى الأسر.. مركز تركى: إنفاق أسرة من 4 أفراد يتعدى 2250 ليرة شهريا

الخميس، 06 فبراير 2020 02:44 م
الغلاء يكوى الأسر.. مركز تركى: إنفاق أسرة من 4 أفراد يتعدى 2250 ليرة شهريا اردوغان
كتب: أحمد علوى

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كشفت دراسة اجراها مركز أبحاث نقابات المهن التعدينية بتركيا فإن تركيا تشهد حالة من ارتفاع الأسعار بشكل كبير وهو ما ينعكس بالطبع على معدل إنفاق الأسرة، واشارت دراسة اعدها المركز التركى إلى ان الأسرة المكونة فى أربعة أفراد فى البلاد أصبحت تنفق مالا يقل على 2250 ليرة تركية بشكل شهرى للسلع الغذائية فقط، دون النظر إلى الجوانب الاخرى للحياة والإحتياجات الأخرة.
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فيما تم الإعلان عن حد الفقر والجوع لشهر يناير الماضى من عام 2020، ووفقاً لتلك الحسابات فإن العائلة المكونة من 4 أفراد تحتاج يوميا على الأقل إلى 74.99 ليرة تركية للسلع الغذائية حتى تحصل على تغذية صحية ليكون المجموع الشهرى هو 2.250 ليرة تركية، وقد تحدد بناءاً على تلك المعطيات حد الفقر وهو 7 الآلاف 782 ليرة.
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وأشار تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى عجز من يتقاضون الحد الأدنى للأجور عن الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في ظل زيادة الأسعار، ويبلغ الحد الأدنى للجوع في تركيا 2324 ليرة تركية، بينما فقدت العملة المحلية الكثير من قيمتها، وارتفع مستوى التضخم بشكل كبير.

 

 

وأوضح التقرير أن من يحصلون على الحد الأدنى للأجور وأصحاب الرواتب المنخفضة يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يتبقى من رواتبهم بعد سداد الإيجار وفواتير الكهرباء والماء، مبينا أن المبلغ المتبقي من رواتب هذه الفئة يكفي لشراء الخبز فقط، وعلى واقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا مسجلا  خلال ديسمبر الماضي 11.84%.

 

 

تركيا

الفساد فى تركيا

غلاء الاسعار فى تركيا

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