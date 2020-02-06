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الغردقة تستضيف غدا سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت فى دورته الـ 11 بمصر

الخميس، 06 فبراير 2020 03:48 م
الغردقة تستضيف غدا سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت فى دورته الـ 11 بمصر نحت
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستضيف مدينة الغردقة، بدءا من الغد الجمعة وحتى 22 من فبراير الجارى، سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، فى دورته الـ 11 بمصر والثالثة بالغردقة، بفندق "شتايجنبرجر الداو".

 

وتقام فعاليات سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت، بالممشي السياحى بمنطقة البرومناد، حيث ينظم سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون"، خلال الفترة من 7 إلى  22 فبراير الجارى، بمشاركة 11 نحات من الصف الأول من عباقرة وعظماء النحت بالعالم من 7 دولة أجنبية هى "ألمانيا وإيطاليا وصربيا وروسيا ومقدونبا وأوكرانيا ومصر".

 

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، منظم "السيمبوزيوم"، إن فعاليات سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت، يعد استكمالًا لتحسين الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة بأجمل الأعمال والمجسمات بأيدى كبار فنانين العالم من "ألمانيا وإيطاليا وصربيا وروسيا ومقدونبا وأوكرانيا ومصر"، على كتل من الرخام والحجر والجرانيت والحديد الخردة وإعادة تدوير المخلفات.

 

واشار حميدة في بيان له إلى أنه سيتم وضع أعمال النحت خلال السيبوزيوم، فى ميادين الغردقة، مؤكدًا على أن كل فنان سوف يتم وضع اسمه على عمله ويوضع باسمه فى ميادين مدينة الغردقة.

 

يذكر أن "أستراكا للفنون" المنظمة لسيمبوزيوم مصر الدولى للنحت، قامت العام قبل الماضى بتنفيذ "سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت"، بمدينة الغردقة، وهو أكبر سيمبوزيوم نحت فى العام، تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، بمشاركة 37 فنًا من 22 دولة حول العالم، من أمهر فنانى النحت فى العالم.

 

وتم توزيع أعمالهم الفنية على شوارع وميادين الغردقة لتجميلها، وشهد حفل ختام السيمبوزيوم، وزيرة الثقافة، ووزير الآثار، ووزيرة السياحة، ومحافظ البحر الأحمرالاسبق، ومحافظ جنوب سيناء، وعدد كبير من التنفيذيين.

 

كما تم عمل متحفين مفتوحين بالممشى السياحى بالغردقة، وتم وضع 56 عمل نحتى بشوارع وميادين الغردقة بطريق القري وأول وآخر الممشي السياحى لتعد الغردقة تضم 3 متاحف دولية مفتوحة للنحت.


الغردقه

سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت

اللواء عمرو حنفي

محافظ البحر الاحمر

فن النحت

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