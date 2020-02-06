الصين تنشئ مناطق للحجر الصحى فى وسائل النقل العام

وكالات

ذكرت وزارة النقل الصينية، اليوم الخميس، إن الصين ستنشئ مناطق للحجر الصحي في سيارات النقل العام لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا الجديد خلال ذروة السفر في نهاية عيد الربيع.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، بالإضافة إلى السيطرة على عدد الركاب في وسائل النقل العام وتعزيز النظافة والتعقيم، ستخصص مساحة معزولة في نهاية سيارات النقل العام كمكان للحجر الصحي المؤقت في حالة الطوارئ، وفقا لما قال تساي توان جيه المسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحفي.

وأضاف المسؤول أن الركاب الذين يعانون من ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة أو تظهر عليهم أي أعراض مشتبه بها أخرى خلال الرحلة سوف يتم عزلهم في هذه الأماكن ونقلهم إلى محطة اختبار للمزيد من الفحص في أقرب وقت ممكن.

سوف تشهد البلاد ارتفاعا في عدد رحلات العودة في 9 فبراير، ومن المتوقع القيام بحوالي 400 مليون رحلة ركاب خلال النصف الثاني من ذروة سفر عيد الربيع، بانخفاض بنسبة حوالي 70 % عن العام الماضي.

كان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكية (إف.بي.آي.) كريستوفر راى، الصين بأنها تهدد الاقتصاد والأمن القومى للولايات المتحدة.

وأضاف راى - فى تصريح اليوم الخميس - أن "الصين تقوم بجهود حثيثة لسرقة تقنيات حساسة ومعلومات ملكية من شركات ومؤسسات أكاديمية أمريكية".

ووصف راي، التهديد الذى تشكله الصين بأنه "متنوع" و"متعدد المستويات"، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تستغل انفتاح الاقتصاد والمجتمع الأمريكيين.

وقال إن الصين تستهدف كل شيء من التقنيات الزراعية إلى الأجهزة الطبية فى جهودها نحو تقدمها اقتصاديا ، ورغم أن ذلك يحدث بصورة قانونية عن طريق الاستحواذ على بعض الشركات ، لكن الصين غالبا ما ترتكب مخالفات من بينها الاختراقات الإليكترونية والتجسس على الشركات.