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الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم مبادرة "استفادتنا من إجازتنا".. صور

الخميس، 06 فبراير 2020 07:14 م
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم مبادرة "استفادتنا من إجازتنا".. صور جانب من اليوم الرياضى
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، مبادرة "استفادتنا من إجازتنا" من خلال أنشطة متنوعة لكل الأعمار، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حيث نظمت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى إدارة الطلائع برئاسة عادل فوزى مدير الإدارة، يوم رياضى بمركز شباب الشلالات، تضمن ألعاب كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة، وجمباز بمشاركة جميع فروع مراكز الشباب، حيث شاركة فيه ما يقرب من 600 شاب وفتاة.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة مديرية الشباب والرياضة لتكثيف بالأنشطة خلال إجازة نصف العام تحت شعار"استفادتنا من إجازتنا"، والتى تستمر حتى يوم 7 فبراير 2020 وتختتم بحفل فنى فى نادى الاتحاد السكندرى.

 

وفى نفس السياق نظم فرع شباب (شرق) برئاسة فاطمة شتيوى مدير الفرع، حفل ختام لفاعليات الأنشطة الخاصة للهيئات الشبابية التابعة لفرع شرق وذلك ضمن خطة الفرع لإجازة نصف العام، حيث أقام الفرع يوم رياضى لمراكز شباب الفرع والمقام في مركز شباب السيوف، تتضمن مباريات كرة قدم بين المراكز المشاركة، دوري تنس طاولة، مسابقة قران كريم، معرض للمرأة لعرض المنتجات الخاصة بكل مركز، رسم جدارية بأيدي شباب وفتيات الجوالة، بالاضافة إلى المشاركات المتميزة لذوى الهمم الذين أضافوا لليوم النشاط والحيوية بعمل مجموعة من التدريبات الرياضية وفي الختام تم عمل حفل فني علي مسرح مركز شباب السيوف.

 

فى وقت سابق، شهد النادى الأوليمبى، حفل ختام فعاليات بطولة مصر الدولية الثانية لتنس الطاولة البارالمبي لذوي القدرات الخاصة، بالصالة المغطاة بالنادى الأولمبى المصرى، والتى أقيمت بمشاركة 25 دولة فى الفترة من 1 إلى 4  فبراير 2020. وذلك بحضور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية على دعم النشاط الرياضي وتشجيع الشباب والنشء وخاصة من ذوي القدرات الخاصة على الإندماج في المجتمع.

 

وحضر حفل الختام؛ مهندس خالد الصالحي، رئيس الإتحاد الإفريقي، ومعتز عاشور، رئيس الاتحاد المصرى، ودكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ودكتورة حياة خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ومهندس عبد العزيز السيسى مدير البطولة، و رؤساء البعثات والإتحادات.

 

 

جمباز للفتيات
جمباز للفتيات

 

كرة القدم النسائية
كرة القدم النسائية

 

جمباز
جمباز

 

يوم رياضى
يوم رياضى

 

كرة الطائرة
كرة الطائرة

 


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