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السيطرة على حريق شقة فى القناطر الخيرية

الخميس، 06 فبراير 2020 12:49 م
السيطرة على حريق شقة فى القناطر الخيرية سيارة مطافئ - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب فى شقه بالقناطر الخيرية دون وقوع آى خسائر بشرية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانبه آمر محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسبابه.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقة بالقناطر الخيرية وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بسيارتى أطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق .

وفى سياق متصل، سيطرت قوات الحماية المجنية بالقليوبية بقيادة اللواء أحمد عشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق بمخزن تابع لمصنع كرتون بالقرب من نفق الحدادين بمدينة طوخ بالقليوبية، من خلال الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العام للتحقيق.

ومن ناحيته أكد محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، أنه تلقى بلاغا من غرفة الأزمات بمجلس المدينة، بنشوب حريق بمخزن لمصنع كرتون بمنطقة نفق الحدادين بالمدينة، صباح اليوم الخميس، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية التى دفعت بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق.

وأضاف "خيري"، أنه تمت السيطرة على الحريق فور، وبدأت بعدها مباشرة اعمال التبريد بالمكان منعا لنشوبه مرة أخري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق بالواقعة والتأكد ما إذا كانت نتيجة ماس كهربائى أو بفعل فاعل.

وأوضح رئيس مدينة طوخ، أنه تم تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية والتراخيص بمجلس المدينة، لفحص تراخيص المصنع والتأكد مما إذا كانت سليمة من عدمها، إلى جانب تقدير الخسائر نتيجة الحريق الذى نشب فجر اليوم بالمخزن.


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القناطر الخيرية

القليوبية

اخبار مصر

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