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خالد صلاح
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السودان يؤكد استمرار مسار الشرق فى مفاوضات جوبا من أجل سلام شامل

الخميس، 06 فبراير 2020 05:01 ص
السودان يؤكد استمرار مسار الشرق فى مفاوضات جوبا من أجل سلام شامل الفريق أول محمد حمدان دقلو
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، استمرار مسار الشرق في مفاوضات جوبا بمشاركة ممثلين لأهل المصلحة لكل ولايات الشرق، معلنا تشكيل لجنة تعزيز لتقوية اللحمة بين مكونات الشرق.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، في تصريح صحفي، عقب اجتماعه، مساء أمس ، الأربعاء ، بمقر إقامته، بعدد من قيادات الإدارات الأهلية والنظار والأعيان بولايات شرق السودان، إن الاجتماع أكد على اتفاقية الشرق، ومراجعة صندوق الإعمار عبر بيت للخبرة، بما يعزز أمن واستقرار الشرق.

وناقش الاجتماع قضية مسار الشرق في مفاوضات جوبا، من أجل الوصول إلى سلام شامل يعبر عن كل مكونات الشرق ويحقق التنمية المستدامة ويسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي، لبناء دولة العدالة والحرية والسلام.

وعبر عدد من النظار والمشايخ والعمد من ولايات شرق السودان، عن ترحيبهم بما تم خلال الاجتماع، وأكدوا دعمهم ومساندتهم لمعالجة كل قضايا الشرق.

 

 


السودان

جوبا

مسار الشرق

مجلس السيادة السودانى

محمد حمدان دقلو

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