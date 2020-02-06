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السناتور الجمهورى رومنى يصوت لإدانة ترامب خلافا لموقف حزبه

الخميس، 06 فبراير 2020 12:00 ص
السناتور الجمهورى رومنى يصوت لإدانة ترامب خلافا لموقف حزبه ميت رومنى
رويترز

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انشق السناتور الجمهورى ميت رومنى عن حزبه ، وأعلن أنه صوت لإدانة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى المحاكمة التى يجريها مجلس الشيوخ لترامب.

وأجرى مجلس الشيوخ الذى يهيمن عليه الجمهوريون تصويتا تاريخيا عند الساعة الرابعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش) حول ما إذا كان سيدين ترامب فى تهمتى إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ويتطلب الأمر موافقة 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر لم يحدث من قبل فى المجلس.

ويعقد الكونجرس الأمريكي جلسة نهائية، بعد قليل، من أجل التصويت الأخير على قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتورطه في حصوله على دعم روسي للوصول إلى منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ضغطه على الرئيس الأوكراني من أجل التحقيق مع منافسه في الانتخابات.

 

وقالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى لزملائها النواب الديمقراطيين، اليوم الأربعاء، إنها لم تكن تنوى تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب، لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة "لا تضم كذبة".

 

ومزقت بيلوسى نسخة مطبوعة من خطاب ترامب ليلة الثلاثاء بعد ثوان من انتهاء الرئيس الجمهورى من إلقائه. وقال معاونون ديمقراطيون إنها استُقبلت بحفاوة بالغة من المشرعين الديمقراطيين فى تجمع انتخابى لهم اليوم الأربعاء.

 

وقالت بيلوسي، حسبما ذكر معاون سجّل ملاحظات أثناء التجمع الذى كان مغلقا، "الليلة الماضية رأينا رئيس الولايات المتحدة يمزق الحقيقة أمامنا. يمزق الحقيقة".

 

وأوضحت بيلوسى، أن ترامب كذب بتأكيد أنه سيحمى تغطية التأمين الصحى للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية بالفعل بينما تدعم إدارته دعوى قضائية تسعى لإلغاء قانون يحمى هؤلاء المرضى.

 

وأضافت، وفقا للمعاون، "حاولت العثور على صفحة واحدة لا تحوى كذبة".

 

وبينما كانت تنظر فى النص المكتوب للخطاب ترامب قالت للمشرعين، حسبما قال المعاون الذى اشترط عدم ذكر اسمه، "عندما بلغت ربعها، فكرت، أتعلمون.. إنه يبيع مشروع قانون سلع مثل بائع زيت ثعابين. لا يمكننا السماح بذلك...لذا ... بدأت فى جمع أوراقى بطريقة تجعلها قابلة للتمزق".

 

وذكرت بيلوسى لزملائها المشرعين أن امتناع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من خطابه ليس سبب تمزيقها الوثيقة قائلة "من يهتم؟".

 

ولرئيسة مجلس النواب الأمريكي، التى تقود حملة مساءلة ترامب، علاقة متوترة منذ شهور مع الرئيس. ومن المتوقع أن يُبرئ مجلس الشيوخ، الذى يهيمن عليه الجمهوريون، ترامب اليوم الأربعاء.

 

وقال جمهوريون من أعضاء مجلس النواب إنهم شعروا بالغضب بسبب تصرف بيلوسى الذى تم تصويره على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون بينما كانوا هم (النواب الجمهوريون) لا يزالون يصفقون للرئيس.

 

وقال كيفن مكارثى زعيم الجمهوريين بمجلس النواب للصحفيين "إنه لأمر مؤسف أن يقوم شخص فى هذا المنصب، الذى يلى الرئاسة بعد نائب الرئيس" بتمزيق الخطاب.

 

وأضاف "لا علم لدى أن رئيسا آخر لمجلس النواب تصرف على الإطلاق بهذا الشكل".

 

وأوضح النائب حكيم جيفريز الذي يرأس المجلس الانتخابى للحزب الديمقراطى أنه ليس لديه مشكلة مع تصرف بيلوسي. وقال "فيما يعنيني، لم تكن هناك آلة لفرم الورق، لذا فعلت ما تحتاج لفعله".


ميت رومنى

أمريكا

محاكمة ترامب

عزل ترامب

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