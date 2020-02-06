الرئاسة الفلسطينية: ندين التصعيد الإسرائيلى الخطير الذى خلقته خطة ترامب

كتب : أحمد جمعة

أدان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطينى، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان، وإصابة العشرات.

وقال أبو ردينة في تصريحات نقلتها وكالة وفا إن خطة ترامب للسلام هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد والتوتر بما تحاول فرضه من حقائق مزيفة على الأرض، الأمر الذي سبق وحذرنا منه مرارا وتكرارا، وأكدنا أن أية خطة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطينى ولا تهدف إلى صنع سلام عادل وشامل، ستؤدي حتما إلى هذا التصعيد الذي نشهده اليوم.

وحذر من هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيقفون سدا منيعا في وجه كل هذه المؤامرات، وسيسقطونها كما أسقطوا كل المؤامرات السابقة مهما بلغت التضحيات، وأن الرسالة التي يجب ان يفهمها العالم وفق الرؤية المجمع عليها، هو ما سيؤكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه الهام أمام مجلس الأمن الدولي، سلام قائم على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية فى مدينة جنين، ظهر الخميس، عن استشهاد الرقيب أول في الشرطة الخاصة طارق لؤي بدوان (25 عاما) من قلقيلية، متأثرا بجروح أصيب بها، لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة جنين فجرا.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية إن الشاب بدوان أصيب بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال، لدى تواجده داخل مقر الشرطة الخاصة في حي البساتين، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، وأعلن فيما بعد عن استشهاده متأثرا بجروحه.

واستشهد فجرا الشاب الفلسطينى يزن منذر أبو طبيخ (19 عاما)، وأصيب ستة آخرون بجروح مختلفة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في حي البساتين من المدينة، في اعقاب هدمها منزل الأسير أحمد جمال القنبع.