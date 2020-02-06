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التأمين الصحى ينجح فى جراحة نادرة لإزالة التصاق عظمى بالفكين لرضيعة.. صور

الخميس، 06 فبراير 2020 02:09 م
التأمين الصحى ينجح فى جراحة نادرة لإزالة التصاق عظمى بالفكين لرضيعة.. صور جراحة نادرة لإزالة التصاق عظمى بالفكين لرضيعة
كتب وليد عبد السلام

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نجحت مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر فى إجراء جراحة عاجلة لطفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرين، تدعى منى أيمن، لإصلاح عيب خلقى نادر جدا، عبارة التصاق عظمى من الفكين العلوى والسفلى يمنعها من الرضاعة بشكل طبيعي منذ الولادة.
 
وتم إجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الذى وجه بسرعة الاستجابة وتلبية كافة المتطلبات اللازمة لعلاج الحالة على نفقة التأمين.
 
وقال الدكتور أحمد عطا، مدير مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، إن نجاح هذا النوع من الجراحات الدقيقة يعد تحقيقا لما تشهده مستشفيات التأمين الصحى من نهضة وتطوير شامل فى كل التخصصات، خاصة أنه يتم توفير كافة الإمكانات البشرية والفنية والتقنية لهذا النجاح، وتقديم خدمة جيدة تليق بمريض التأمين الصحى بشكل خاص والمريض المصرى بشكل عام.
 
وأضاف الدكتور أحمد عطا، أن سياسة التأمين الصحى حاليا تعتمد على تغطية جميع الخدمات الصحية دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن خدمات التأمين استند إلى أعلى معايير الجودة، وأن الهيئة توفر الأدوية المتطورة بالمجان. وتابع: بالنسبة للأطفال هناك رعاية كبيرة بالحالات المرضية المختلفة وخاصة الحالات التى تعانى من عيوب خلقية ونادرة، موضحا أن الجميع يعمل فى ظل توجيهات القيادة السياسية برفع المعاناة عن المواطنين، ورفع الأداء بالقطاع الصحي مع تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى ذات مستوى عالى من الجودة والكفاءة، وتحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.
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