التأمين الصحى ينجح فى جراحة نادرة لإزالة التصاق عظمى بالفكين لرضيعة.. صور

نجحت مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر فى إجراء جراحة عاجلة لطفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرين، تدعى منى أيمن، لإصلاح عيب خلقى نادر جدا، عبارة التصاق عظمى من الفكين العلوى والسفلى يمنعها من الرضاعة بشكل طبيعي منذ الولادة.

وتم إجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الذى وجه بسرعة الاستجابة وتلبية كافة المتطلبات اللازمة لعلاج الحالة على نفقة التأمين.

وقال الدكتور أحمد عطا، مدير مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، إن نجاح هذا النوع من الجراحات الدقيقة يعد تحقيقا لما تشهده مستشفيات التأمين الصحى من نهضة وتطوير شامل فى كل التخصصات، خاصة أنه يتم توفير كافة الإمكانات البشرية والفنية والتقنية لهذا النجاح، وتقديم خدمة جيدة تليق بمريض التأمين الصحى بشكل خاص والمريض المصرى بشكل عام.