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البيت الأبيض يصف تبرئة ترامب فى المساءلة "بالإبراء التام"

الخميس، 06 فبراير 2020 01:27 ص
البيت الأبيض يصف تبرئة ترامب فى المساءلة "بالإبراء التام" الكونجرس الأمريكى يبرأ الرئيس ترامب
رويترز ووكالات الأنباء

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أشاد البيت الأبيض بالتوافق مع مجلس الشيوخ الأمريكي.وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان اليوم ، الخميس ، "انتهت محاولة المساءلة المختلطة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد جيه ترامب. لقد كنا نقول طوال الوقت ، هو ليس مذنبا".

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي ، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، من تهمة إساءة استخدام مهام منصبه ، بأغلبية 52 صوتا مقابل 48، ليكون أول رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة يفلت من جلسة العزل.

وعقد الكونجرس الأمريكي جلسة نهائية، من أجل التصويت الأخير على قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتورطه في حصوله على دعم روسي للوصول إلى منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ضغطه على الرئيس الأوكراني من أجل التحقيق مع منافسه في الانتخابات.

وكانت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى قالت فى وقت سابق من اليوم لزملائها النواب الديمقراطيين، اليوم الأربعاء، إنها لم تكن تنوى تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب، لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة "لا تضم كذبة".

ومزقت بيلوسى نسخة مطبوعة من خطاب ترامب ليلة الثلاثاء بعد ثوان من انتهاء الرئيس الجمهورى من إلقائه. وقال معاونون ديمقراطيون إنها استُقبلت بحفاوة بالغة من المشرعين الديمقراطيين فى تجمع انتخابى لهم اليوم الأربعاء.

وقالت بيلوسي، حسبما ذكر معاون سجّل ملاحظات أثناء التجمع الذى كان مغلقا، "الليلة الماضية رأينا رئيس الولايات المتحدة يمزق الحقيقة أمامنا. يمزق الحقيقة".

وأوضحت بيلوسى، أن ترامب كذب بتأكيد أنه سيحمى تغطية التأمين الصحى للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية بالفعل بينما تدعم إدارته دعوى قضائية تسعى لإلغاء قانون يحمى هؤلاء المرضى.

 


البيت الابيض

دونالد ترامب

ترامب

الكونجرس

محاكمة ترامب

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