الأوقاف تطلق منظومة شكاوى للمساجد عبر موقعها ومكاتب المديريات بالمحافظات

كتب - إسماعيل رفعت

أطلقت وزارة الأوقاف حزمة من الإجراءات لضبط العمل بالمساجد، ضمن منظومة الشكاوى الحكومية ومتابعة العمل، ونبهت على جميع المديريات تفعيل مكتب خدمة المواطنين بكل مديرية أوقاف أو منطقة أوقاف بالهيئة والإعلان بمكان بارز بالمديرية والمنطقة.



وقالت الوزارة :" ينبه على جميع المفتشين ورؤساء الأقسام ومديرى الإدارات ومديرى الدعوة ومديرى المديريات ووكلائها بتكثيف التفتيش الدورى والتفتيش المفاجئ على جميع المساجد، واتخاذ اللازم تجاه أى تقصير فى أداء الواجب الوظيفى، مع التأكيد على أن المسئولية تضامنية تجاه أى تقصير.



وقال إن التفتيش العام والتفتيش الدعوى بديوان عام الوزارة يكثفان عملية التفتيش الجماعى المفاجئ على جميع المحافظات والمناطق، وسيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة أو تقصير.



وأتاحت الأوقاف إمكانية الإبلاغ عن أى تقصير فى هذا الشأن عبر الرابط بموقع الوزارة، شريطة أن يذكر المبلغ أو الشاكى اسمه وصفته ورقم هاتفه عبر استمارة " شكوى" الموجودة على الرابط المذكور، وبخدمة المواطنين بالديوان العام وبكل مديرية، وأنه لن يلتفت لأى شكوى مجهَّلة، أو لا يرد صاحبها على الهاتف الذى يسجله.



يذكر أن وزارة الأوقاف، قد قررت إحالة خطيب مسجد هاجم الثوابت، وذلك بناء على مذكرة الشيخ طه زيادة مدير أوقاف الدقهلية، وتم إحالة الشيخ نشأت عبد السميع زارع إلى باحث دعوة بمديرية أوقاف الدقهلية، مع منعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد لصالح العمل.

