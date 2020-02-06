اعراض التهاب المرارة اهمها ألم فى وسط البطن

فاطمة ياسر

ألم شديد في البطن، يصاحبه عدم القدرة علي الحركة، والتعرض للإصابة ببعض النوبات الشديدة من الألم التي يصعب تحملها في الكثير من الأحيان، وعند الذهاب للطبيب وإجراء سونار علي البطن يكتشف في الكثير من الأحيان أن هذا الشخص يعاني من الإصابة بالتهاب المرارة، أو أن المرارة تكون الكثير من الحصوات، وخلال التقرير التالي سنتعرف لماذا نصاب بالتهاب المرارة.

وللتعرف علي اعراض التهاب المرارة، عليك قراءة الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع " webmed".

أكد التقرير أن الإصابة بالتهاب المرارة يكون بسبب تراكم العصارة الصفراء داخل المرارة، وهذا الامر يتسبب في زيادة فرص تراكم الحصوات بالمرارة، ويكون هذا هو السبب الأساسي في التعرض للإصابة بالألم الشديد، وخاصة إذا تسببت الحصوات في حدوث انسداد في القنوات المرارية لتي تصل إلى الكبد، وهذا يزيد في التعرض للشعور بألم شديد في الظهر والبطن.

اعراض التهاب المرارة



هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي إصابة الشخص بالتهاب المرارة، ولذا عليك التعرف علي هذه الأعراض لتجنب تعرض الشخص لأي ألم وأيضا للمساعد في ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ومن هذه الأعراض التالي:

- الشعور بآلام شديدة في وسط البطن وهذا الألم يكون حاد ويصعب تحمله بشكل كبير.

-التعرض للإصابة بألم شديد في البطن، ويصل هذا الألم إلي الكتف والظهر، ولذا الراحة في مثل هذه الحالة لتجنب تفاقم الأمر.

-يتعرض الشخص المصاب بالتهاب المرارة إلي الشعور المستمر بالغثيان نتيجة لزيادة نسبة العصارة الصفراء، ويصاحب هذا الأمر ايضا الرغبة في القيء.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلي أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المرارة يتعرضون لارتفاع نسبة حرارة الجسم، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص للعديد من المضاعفات نتيجة لارتفاع نسبة حرارة الجسم.

-من أهم وأبرز اعراض التهاب المرارة هو ظهور أو تغير في لون البشرة والعين ، فيتعرض الشخص المصاب إلي اصفرار العينين والوجه.

-أكدت الدراسات الطبية، أن تعرض الأشخاص لالتهاب المرارة إلي الشعور بألم شديد في المعدة وخاصة عند تناول الأطعمة الدسمة لأنها ترفع نسبة العصارة الصفراء بالجسم، وهذا يزيد فرص التعرض للألم الشديد.

كما قدم التقرير الأسباب المؤدية للإصابة بالتهابات المرارة، ومنها إصابة الشخص بالحصوات، والتي تزيد من فرص وصولها للقناة التي تربط بين الكبد والمرارة، ويتسبب في انسدادها، وهنا يزداد فرص الإصابة بالالتهابات وشعور الألم الذي يصعب تحمله في الكثير من الأحيان.

وأوضح التقرير أن إصابة الشخص بانسداد الأوعية الدموية يعد من الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب المرارة، وذلك يحدث نتيجة لقلة تدفق الدم إلي الجسم، كما أن تراكم العصارة الصفراء تعد من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

كما قدم التقرير، أن هناك العديد من مضاعفات التهاب المرارة، ومنها التعرض للإصابة بالعدوي في المرارة نتيجة لتراكم العصارة الصفراء داخل المرارة، كما أن هناك فرصة للتعرض لتمزق المرارة في حالة تعرضها للتورم، ولذا يجب توخي الحذر بشكل كبير.

وأكد التقرير في مثل هذه الحالة يجب العلاج أن يكون باستئصال هذا العضو من الجسم، للتخلص من الألم الذي يشعر به الكثيرون، وأيضا للقضاء على الحصوات.