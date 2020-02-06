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استقاله وزير مالية اسكتلندا بعد نشر رسائل شذوذ له مع مراهق

الخميس، 06 فبراير 2020 03:56 م
استقاله وزير مالية اسكتلندا بعد نشر رسائل شذوذ له مع مراهق وزير المالية الاسكتلندى ديريك ماكاى
كتب محمد جمال

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اضطر وزير المالية الاسكتلندى ديريك ماكاى، إلى ترك منصبه على خلفية نشر وسائل الإعلام مئات الرسائل التى بعث بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى إلى مراهق فى سن 16 عاما، وقدم ماكاى (42 عاما) الاستقالة إلى رئيس الحكومة، نيكولا ستيرجن، مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ فورا، قبل ساعات من إعلان مشروع الميزانية للعام القادم اليوم الخميس.

وجاء ذلك حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، عقب كشف الفرع الاسكلندى لصحيفة "ذا صان" أن ماكاي، وهو والد طفلين أعلن بعد الطلاق من زوجته عام 2013 أنه مثلي، بعث إلى المراهق الذى لم يتم الكشف عن اسمه بـ260 رسالة فى "فيسبوك" و"إنستجرام" منذ أغسطس الماضي.

وفى تلك الرسائل، قال الوزير المستقيل إنه يعتبر هذا المراهق، وهو تلميذ فى مدرسة، "جميلا فى الواقع" ودعاه على حسابه إلى مباراة رغبي، وأعرب عن إعجابه بقرار المراهق قص شعره الطويل أصلا.

وكشف الوزير فى رسالة حذفها لاحقا عن ميوله الجنسي، ودعا المراهق مرارا وتكرار للقائه شخصيا تحت ذرائع مختلفة، على الرغم من أنه كان على دراية تامة بشأن عمره.

ومع مرور الوقت بدأت هذه الرسائل تثير قلقا متزايدا لدى المراهق، وقام بإطلاع والدته عليها، لتعرب لـ"ذا صان" عن غضبها إزاء تصرفات الوزير وطالبت الحكومة بإقالته.

وأقر الوزير فى بيان الاستقالة بأن تصرفاته كانت "حمقاء" وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عنها، وقدم اعتذاره إلى المراهق وعائلته.


ديريك ماكاى

اسكتلندا

رسائل شذوذ

فيس بوك

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