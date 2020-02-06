ارتفاع قياسى فى شعبية الرئيس الأمريكى.. هل يفوز ترامب بولاية ثانية؟

وكالات

فى الوقت الذى حصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إقرار رسمى من الكونجرس بتبرئته من التهم التى وجهها له الديمقراطيين، وصل معدل التأييد للرئيس دونالد ترامب إلى مستوى قياسى في استطلاع جديد أعده معهد جالوب.

وأظهر الاستطلاع أن 49 % من الأمريكيين، راضون عن أداء ترامب، وهى أعلى نسبة يصل إليها منذ توليه منصبه في يناير 2017.

وحسبما نشر موقع قناة الحرة ، هذه الزيادة تعزى إلى تحسن مكانة الرئيس بين الجمهوريين والمستقلين. فمنذ أوائل يناير ارتفعت شعبية ترامب بين الجمهوريين من 88 % إلى 94 % ، ومن 37 % إلى 42 % بين المستقلين، لكنها انخفضت بين الديموقراطيين إلى سبعة في المئة، مقارنة بعشرة في المئة كان قد بلغها الشهر الماضى.

وهناك عدة معايير استخدمها معهد جالوب للتوصل إلى نتائجه هذه، من بينها الاقتصاد الذي يرى 63 % من الأمريكيين أن ترامب أداره بشكل صحيح، مقارنة بـ57 في المئة في نوفمبر الماضي.

ويقف مؤشر الثقة الاقتصادية لدى جالوب حاليا عند أكثر من 40 %، وهى أعلى قراءة مسجلة لدى المعهد منذ عام 2000، وبلغت نسبة الرضا الوطني 41 في المئة وهي الأعلى منذ عام 2005.

53 % من الأمريكيين، أيدوا قرار ترامب قتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى، مقابل 45 في المئة أبدوا معارضتهم للعملية، حسب الاستطلاع.

ويرى كيلي كونديك من مركز جامعة فيرجينيا للسياسات، أن نسبة تأييد ترامب إذا "استمرت في الارتفاع بعد تبرئته من المحاكمة في مجلس الشيوخ، فسوف تتحسن فرصه إعادة انتخابه" في السباق القادم للبيت الأبيض في نوفمبر القادم، وقد أعرب الرئيس ترامب عن ارتياحه لنتائج الاستطلاع.