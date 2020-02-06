أنقرة (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الجليدية التى غمرت طريقا جبليا فى شرق تركيا إلى 38 شخصا، وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أنه كان قد تم الدفع بنحو 300 من أفراد الإنقاذ للتعامل مع انهيار وقع يوم الثلاثاء الماضى، وقتل بسببه خمسة أشخاص، إلا أن انهيارا آخر وقع أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 33 من رجال الإغاثة.

وأوضحت السلطات أنه تم إنقاذ 30 شخصا من تحت الثلوج، ونقلهم إلى المستشفى، إلا أنه يعتقد أنه مازال هناك عددا آخر محاصرا تحت كتل الثلوج.

ووقع الانهيار بينما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مزيد من ضحايا الانهيار الأول الذى وقع أمس وأودى بحياة خمسة مواطنين. وجرى إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار قبل وقوع الانهيار الثاني، وأضافت الإدارة أن 53 شخصا أصيبوا بجروح.

وكانت الحصيلة قد ارتفعت جراء حادث الانهيار الجليدى الذى ضرب طريقا جبليا فى محافظة وان شرقى تركيا أمس الأربعاء، إلى 33 شخصًا من فرق كبير لعمال إنقاذ أرسلوا للعثور على شخصين مفقودين إثر إنهيار سابق. وقال حاكم المحافظة، محمد أمين بلمز - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية الأربعاء، إنه تم انتشال 23 جثمانا من تحت كتل الثلوج على منحدر حاد، وكان من بينهم ثمانية ضباط شرطة، وثلاثة من حراس القرى تابعين للحكومة، وثلاثة من رجال إطفاء الحرائق، وتسعة متطوعين .

وأضاف بلمز أن فرق الطوارئ كانت تبحث عن أشخاص آخرين ربما لا يزالوا مدفونين تحت الثلوج، غير أنه لم يشر إلى عددهم .

كما أفادت وزارة الداخلية أنه تم نقل نحو 30 عاملًا بخدمة الطوارئ إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم حيث إنهم إما أن تم إنقاذهم أو تمكنوا من الفرار من تحت الثلوج.