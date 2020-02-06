ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الجليدية التى غمرت طريقا جبليا فى شرق تركيا إلى 38 شخصا، وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أنه كان قد تم الدفع بنحو 300 من أفراد الإنقاذ للتعامل مع انهيار وقع يوم الثلاثاء الماضى، وقتل بسببه خمسة أشخاص، إلا أن انهيارا آخر وقع أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 33 من رجال الإغاثة.
وأوضحت السلطات أنه تم إنقاذ 30 شخصا من تحت الثلوج، ونقلهم إلى المستشفى، إلا أنه يعتقد أنه مازال هناك عددا آخر محاصرا تحت كتل الثلوج.
ووقع الانهيار بينما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مزيد من ضحايا الانهيار الأول الذى وقع أمس وأودى بحياة خمسة مواطنين. وجرى إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار قبل وقوع الانهيار الثاني، وأضافت الإدارة أن 53 شخصا أصيبوا بجروح.
كما أفادت وزارة الداخلية أنه تم نقل نحو 30 عاملًا بخدمة الطوارئ إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم حيث إنهم إما أن تم إنقاذهم أو تمكنوا من الفرار من تحت الثلوج.
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