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اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية: اعتداء الطالب على استاذ الجامعة فعل شاذ ومرفوض

الخميس، 06 فبراير 2020 10:35 م
اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية: اعتداء الطالب على استاذ الجامعة فعل شاذ ومرفوض الأستاذ الجامعى
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ان ما حدث اليوم بكلية التجاره من تعدي أحد الطلاب علي أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة واصابته يعد تصرفاً شاذاً واجرامياً ومرفوض من المجتمع الطلابي الجامعي والذي نتبرأ منه تماماً وندينه بشده.
 
واضاف اتحاد طلاب الجامعة فى بيان اليوم أنه قام إتحاد الطلاب بمجرد علمه بالواقعة المؤسفة بالتواصل مع إدارة كلية التجارة والجامعة للإطمئنان على عضو هيئة التدريس وحقيقة الواقعة ونقدم ذلك البيان لكي يعلم طلاب جامعتنا أننا كاتحاد للطلاب نقف بجانب كل طالب صاحب مظلمه و كل طالب له حق وضد اي طالب يخرج عن القيم والاخلاق الجامعية وان مهما حدث يجب ان نعلم بان الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس في مكانة الاب فضلاً عن المعلم ويجب علينا كطلاب أن نقدم لهم فائق الاحترام و التقدير والتوقير، وإنه ان كان اهتمامنا كإتحاد طلاب جامعة بالطالب اولا إلا أننا نتمسك بالحفاظ علي القيم والاخلاق فلا تهدرو تلك الاشياء فهي القيمة الحقيقية ويجب علينا التنويه بامر هام ان الطلاب جميعا سواسيه يحكمنا لوائح و قوانين لنا حقوق وعلينا واجبات يجب الالتزام بها.
 
ونقدم جزيل الشكر وفائق التقدير للجهات الأمنية لما بذل من جهد للتوصل للجاني والحفاظ على أمن وأمان  الجامعة والوطن.
 
وفى هذا السياق فإننا نؤكد أن المجتمع الطلابي بجامعة الإسكندرية والجامعات المصرية بخير ولا يأخذ منه مثل هذا السلوك الشاذ من أحد طلابها.
 
 
 

الاسكندريه

اخبار المحافظات

الاعتداء على استاذ جامعة

جامعه الاسكندريه

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