إيفانكا ترامب تعليقا على تمزيق خطاب الاتحاد: تصرفات لا تغتفر

وكالات الأنباء

اعتبرت ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تصرفات عدد من النواب الديمقراطيين، خلال كلمة والدها فى اجتماع حالة الاتحاد، أمورا لا تغتفر. وفى مقابلة مع محطة "فوكس نيوز"، علقت إيفانكا ترامب على تصرفات عدد من السياسيين الديمقراطيين حيث امتنع بعضهم عن الحضور، فيما رفض البعض الآخر التصفيق لترامب، كما مزقت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى نسخة من خطاب الرئيس بعد نهاية الكلمة.

وحسب موقع سبق، قالت إيفانكا إن هذه التصرفات "لا تُغتفر" لأن حالة الاتحاد كانت "فرصة للأمريكيين للاتحاد معا والاحتفال بإنجازات الدولة". وأوضحت "عندما لا نتحد معا كأمة واحدة، ولا نحتفل معا بنجاح أمريكا هو أمر "لا يُغتفر" فى إشارة للديمقراطيين الذين وقفوا بوجه خطاب ترامب.

وألقى الرئيس الأمريكى خطاب حالة الاتحاد، الذى استمر لأكثر من ساعة، تطرق فيه لمواضيع الأمن القومى ومكافحة الإرهاب والصحة والاقتصاد.

وانتشرت لقطة تمزيق نانسي بيلوسي لخطاب الرئيس، على الهواء مباشرة؛ لتلاقى اللقطة احتفاء كبيرا من الديمقراطيين، واستياء من مناصرى الحزب الجمهوري وترامب.

وقالت بيلوسي لزملائها النواب الديمقراطيين: إنها لم تكن تنوى تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة "لا تضم كذبة".

وكان زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، كيفن مكارثى، قد انتقد تصرف بيلوسى كذلك، قائلا للصحفيين: "إنه لأمر مؤسف أن يقوم شخص فى هذا المنصب، الذى يلى الرئاسة بعد نائب الرئيس" بتمزيق الخطاب.