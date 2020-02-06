سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 6 عناصر من الجيش المالى فى هجوم إرهابى وسط البلاد

الخميس، 06 فبراير 2020 03:22 م
إصابة 6 عناصر من الجيش المالى فى هجوم إرهابى وسط البلاد صورة أرشيفية
باماكو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب ستة جنود من الجيش المالي، اليوم الخميس، إثر تعرضهم لهجوم من الجماعات الإرهابية، في منطقة (اديانغورو) وسط مالي.

وأوضح الجيش، في بيان اليوم، أنه تم نقل الجنود الجرحى إلى المستشفى، وتم تسجيل خسائر مادية، مشيرا إلى أنه تم استعمال الطيران الحربي في ملاحقة الإرهابيين.

وكان المتحدث باسم الجيش فى مالى ديران كونى، قال يوم الخميس الماضى إن 19 جنديا قتلوا وأصيب خمسة آخرون فى هجوم على معسكر للجيش فى وسط البلاد قبل فجر اليوم الأحد. ولم تتضح على الفور هوية المهاجمين. وتنشط جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة وغالبا ما تنفذ هجمات على الجيش والمدنيين.

وفى وقت سابق قالت القوات المسلحة المالية فى بيان، أن وحدة منها فى منطقة بلى تعرضت لكمين وهجوم إرهابى، وصفته بالمعقد، ما تسبب في مقتل خمسة عسكريين، مشيرا إلى أنه تم تدمير أربعة مركبات خلال الهجوم الإرهابى، وتعاني مالي من انفلات أمني بسبب تنامي الجماعات الإرهابية المسلحة في الشمال المالي.

 

 


موريتانيا

الجيش

إرهاب

عسكرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة