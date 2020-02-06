إصابة 3 مواطنين أمريكيين ب"كورونا" على متن السفينة المحتجزة صحيا فى اليابان

طوكيو أ ش أ

أعلنت شركة "برينسس كروزس" المشغلة لسفينة "دايموند برينسس" ، والتي فرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على جميع ركابها وأفراد طاقمها في ميناء "يوكوهاما" مؤخرا ، تأكد إصابة ثلاثة مواطنين أمريكيين بفيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم تشخيص حالاتهم من خلال الفحص الطبي لجميع ركاب وأفراد طاقم السفينة من قبل وزارة الصحة اليابانية، مشيرة إلى أنه تم نقلهم من السفينة إلى مستشفيات محلية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المسئولين مازالوا في انتظار نتائج 171 اختبارا لأشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وكانت السفارة الأمريكية في اليابان قد أعلنت أمس الأربعاء أنها على علم بوجود 428 أمريكيا على متن سفينة "دايموند برينسس" التي فرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على جميع ركابها وأفراد طاقمها في ميناء "يوكوهاما" ، بعد أن تبين إصابة أحد الركاب بفيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت السفارة أن سلامة مواطني الولايات المتحدة في الخارج تمثل أولوية قصوى لوزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أنها على اتصال بالسلطات المعنية وستقدم كل المساعدة القنصلية للمواطنين الذين كانوا على متن السفينة ، كما أوضحت السفارة الأمريكية في طوكيو أنها تقوم حاليا بمراقبة الموقف عن كثب ، وستواصل تقديم المساعدة مع تطور الوضع.

وبدأ الثلاثاء عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة بعدما تبين إصابة راكب من هونج كونج أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس الذى انطلق من مدينة ووهان بالصين.

كانت اليابان فرضت حجرا صحيا على 3700 شخص على متن سفينة سياحية بعد تشخيص أحد الركاب بفيروس "كورونا"، وذلك فى تقرير عرضته قناة روسيا اليوم.

وأنهت سفينة "دياموند برينسيس" (Diamond Princess)، رحلتها التي كان مزمعا أن تستغرق 14 يوما، في وقت مبكر، وهي ترسو حاليا في يوكوهاما، على بعد نحو 22 ميلا من جنوب وسط طوكيو، المدينة البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.