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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان

الخميس، 06 فبراير 2020 08:28 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - فريق المحافظات

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة الخطارة على بعد 3 كيلو متر من كمين أبو الريش بحرى بمدينة أسوان، وتلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارا من النجدة بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.

 

يذكر أن مدينة أسوان شهدت صباح اليوم حادث تصادم مأسوي بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل "ترلة بمقطورة" على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بعد كمين غرب أسوان الصحراوي بنحو 4 كيلو متر، مما أسفر عن وفاة 14 حالة وإصابة شخصين.

 

وفى سياق متصل، وفور إخطاره بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة بسيارة نقل ثقيل بمقطورة في الكيلو 3 بطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان تعازيه لأسر 14 مواطنا من ضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل لـ2 مصابين تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى حيث يعانوا من نزيف وكسور وكدمات.

 

كما كلف اللواء أشرف عطية، الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ بمرافقة مديرى الصحة والتضامن الإجتماعى والمستشفى بزيارة المصابين بالمستشفى ومتابعة الخدمة العلاجية والرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين فى الحادث بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة، بالإضافة إلى صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تم نقل المصابين والوفيات بواسطة 11 سيارة إسعاف، حيث تم نقل الجثامين لمشرحة أسوان العمومية، كما تم الدفع بعدد 2 عربة إنقاذ برى لإخلاء الطريق أمام الحركة المرورية تحت إشراف اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان وقيادات مديرية الأمن والصحة والإسعاف، لافتاً إلى أن الحادث جاء نتيجة إصطدام سيارة ميكروباص أجرة رقم ص و ن 2846 كانت متجهة إلى مدينة إدفو بسيارة نقل ثقيل رقم د ت س 8923 بمقطورة رقم د ن ر 5671 كانت في إتجاهها إلى أسوان، وذلك على بعد 3 كم من كمين غرب أسوان فى بداية الطريق الصحراوى الغربى.

 


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